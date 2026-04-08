«Un signo de profunda esperanza»: El Papa respaldó la tregua en Medio Oriente

El Papa León XIV valoró el anuncio de una tregua de dos semanas en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel y pidió avanzar en negociaciones para sostener el alto el fuego. El acuerdo se conoció este martes, poco después de vencerse el ultimátum que había lanzado el presidente Donald Trump.

Según informó Vatican News, el Pontífice expresó que recibió la medida “con satisfacción y como un signo de profunda esperanza”. El mensaje fue dado al cierre de la audiencia general de este miércoles.

La tregua en Medio Oriente abre una ventana de negociación

Desde la Plaza de San Pedro, el Papa sostuvo que “solo volviendo a la mesa de negociaciones podremos poner fin a la guerra”. El llamado incluyó a las partes involucradas en el conflicto regional.

El Pontífice pidió acompañar el proceso diplomático “con la esperanza de que la voluntad de entablar el diálogo se convierta en el medio para resolver otras situaciones de conflicto en todo el mundo”. También convocó a una jornada de oración por la paz.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP.

Irán, Estados Unidos e Israel confirmaron el acuerdo de cese de hostilidades por 14 días. La decisión llegó tras amenazas previas del gobierno estadounidense en medio de la escalada militar.

El presidente Donald Trump se retractó de sus advertencias de destruir la “civilización” iraní, según se informó en las últimas horas, lo que el Papa había calificado como «inaceptable».

Qué implica el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán

El primer ministro Benjamin Netanyahu respaldó la suspensión de ataques durante dos semanas, aunque aclaró que el acuerdo no alcanza al Líbano. En ese territorio se registraron más de 1.500 muertes en el conflicto.

El Vaticano anunció que el 11 de abril se realizará una Vigilia de Oración por la Paz en la Basílica de San Pedro. La convocatoria está abierta a participación presencial y remota, en paralelo a las gestiones diplomáticas.