El Papa tildó de “inaceptable” la amenaza de Donald Trump contra Irán

El papa León XIV calificó este martes de “inaceptable” la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir a la civilización iraní en caso de que no se cumpla el ultimátum fijado para abrir el estrecho de Ormuz.

Fuerte condena del Vaticano a las advertencias de Donald Trump

“Hoy se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más que eso, se trata de una cuestión moral”, afirmó el pontífice ante periodistas al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma, rumbo al Vaticano.

Las declaraciones del Papa se dan en medio de una intensa escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. Horas antes de que venciera el plazo establecido, Trump advirtió que “una civilización entera morirá” si no se alcanza un acuerdo.

El mandatario estadounidense no dio detalles sobre posibles acciones, aunque previamente había mencionado la posibilidad de bombardear infraestructuras clave como puentes, centrales eléctricas y autopistas.

Desde Teherán, el primer vicepresidente iraní, Mohamad Reza Aref, aseguró que su país está preparado para cualquier escenario en el marco del conflicto. “El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”, sostuvo en un mensaje difundido en la red social X.

En paralelo, autoridades iraníes denunciaron ataques a infraestructuras estratégicas, incluyendo dos puentes y una autopista, en medio de un clima de creciente confrontación que mantiene en alerta a la comunidad internacional. La situación se agrava por la importancia del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo.

El cruce de declaraciones eleva la preocupación por una posible escalada militar de gran alcance en Medio Oriente, con consecuencias imprevisibles tanto a nivel regional como global.

Con información de AFP