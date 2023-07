Un tornado destruyó una planta de Pfizer: advierten por faltante de medicamentos en Estados Unidos

Una planta de la empresa farmacéutica Pfizer en Carolina del Norte (Estados Unidos) fue alcanzada este miércoles por un tornado. El fenómeno causó importes daños a la estructura y advierten por una posible falta de abastecimiento de medicamentos.

La propia Pfizer confirmó el devastador efecto del tornado en su sede, pero señaló que no tenía reportes de heridos graves. La compañía indicó en un comunicado posterior que todos los empleados fueron evacuados y se encuentran a salvo.

El tornado desprendió parte de los techo. La planta de Pfizer almacena grandes cantidades de medicamentos, que quedaron esparcidos por todas partes, expresó el jefe policial del condado de Nash, Keith Stone.

