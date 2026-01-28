Tragedia en Colombia: 15 personas murieron a bordo de un avión de la aerolínea Satena 

Las autoridades de Colombia confirmaron este martes el hallazgo del avión de la aerolínea Satena que había desaparecido con 15 personas a bordo. La aeronave fue encontrada completamente destruida en una zona montañosa del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, y no se reportaron sobrevivientes.

El operativo de búsqueda se extendió durante varias horas, mientras familiares de los pasajeros aguardaban con angustia novedades sobre el paradero del vuelo.

El hallazgo en una zona de difícil acceso

En medio de una mesa de crisis instalada por las autoridades de Ocaña, se confirmó durante la tarde del 28 de enero que la aeronave HK-4709 fue localizada a media hora del municipio de La Playa, en una región montañosa y de compleja geografía.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, Jorge Quintero, dio detalles en declaraciones a Noticias Caracol: “La información inicial que nos llega por parte de campesinos que ubicaron la aeronave es que la encontraron completamente deshecha y no hay reporte de personas con vida”.

El funcionario explicó que los equipos de rescate trabajaban para llegar al lugar y realizar los levantamientos de los cuerpos, en un terreno de muy difícil acceso.

Una zona con presencia de grupos armados

Quintero también advirtió que el área donde se produjo el siniestro tiene injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad durante el operativo.

“Es una situación lamentable la que se presenta en el departamento”, señaló, y confirmó que ya se activaron los protocolos internacionales para este tipo de tragedias aéreas.

El gobernador de Norte de Santander dispuso un equipo especial conformado por cartógrafos, personal del Ejército, la Fuerza Aérea, Bomberos y otros organismos de emergencia, que trabajan en la zona para recuperar los cuerpos y comenzar a investigar las causas del accidente.

El comunicado de Satena

Por su parte, la aerolínea Satena confirmó en un comunicado que fue el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica, en La Playa de Belén, quien informó sobre la ubicación de la aeronave siniestrada.

“Se inició de inmediato el desplazamiento de una comisión de rescate al lugar del siniestro para identificar el estado de los pasajeros”, indicaron.

En un informe previo, la empresa había explicado que cerca de las 14 el avión habría agotado su autonomía de vuelo tras perderse el contacto, lo que indicaría que pudo haberse quedado sin combustible.

La búsqueda aérea y la baliza que no se activó

Desde el momento en que se perdió comunicación con el vuelo, se desplegaron tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la empresa Searca para realizar tareas de rastreo.

Satena informó además que el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil confirmó que la baliza de emergencia del avión no se activó, lo que complicó seriamente las tareas de localización.

Cómo fue el vuelo y cuándo se perdió contacto

El avión Beechcraft 1900 transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes. Había partido de Cúcuta a las 11:42 y debía aterrizar a las 12:05 en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

Sin embargo, la comunicación con el centro de control se perdió a las 11:54.

El itinerario incluía escalas en Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú, con regreso final a Antioquia. Tras el siniestro, Satena suspendió todo el circuito previsto para esa aeronave.

Entre los ocupantes se encontraban figuras conocidas de la región, como Diógenes Quintero, representante por las curules de paz; Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, junto a su esposa; Carlos Salcedo, médico y aspirante a la Cámara, también con su esposa, y Torcoroma Álvarez, comerciante de Río de Oro.

La lista completa del vuelo NSE 8849

Según el reporte oficial de Satena, estas eran las personas a bordo: