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Sociedad

Incendio en Roca: bomberos controlaron un fuego originado dentro de un domicilio

El personal acudió a un domicilio situado en el sector oeste de la ciudad. No hubo heridos y el fuego logró ser controlado antes de propagarse por el resto de la vivienda.

Mariano Orellano

Por Mariano Orellano

El fuego fue controlado por bomberos (Foto: Juan Thomes)

El fuego fue controlado por bomberos (Foto: Juan Thomes)

Alrededor de las 10 de la mañana, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roca se trasladó a un domicilio situado en la calle Cipolletti y 25 de mayo, tras una alerta de incendio ocasionado dentro del quincho del lugar.

Sumado a los bomberos, asistieron oficiales de la comisaría 3° de Roca. No se registraron heridos ni daños en las casas vecinas.

Incendio en Roca: un joven alertó a los vecinos sobre el fuego

Según informaron testigos y personal policial en el lugar, la casa solo estaba ocupada por un joven al momento del incendio. Rápidamente pudo salir de la vivienda y alertó a los vecinos, quienes llamaron al personal de bomberos.

(Foto: Juan Thomes)

Los miembros de rescate controlaron el foco originado en el quincho de la casa, evitando su propagación al resto de la instalación y posibles consecuencias a las residencias vecinas.

No hubo heridos pero si pérdidas materiales en el lugar. Se investiga la posible causa del fuego en la instalación.


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Alrededor de las 10 de la mañana, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roca se trasladó a un domicilio situado en la calle Cipolletti y 25 de mayo, tras una alerta de incendio ocasionado dentro del quincho del lugar.

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