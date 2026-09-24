Zelensky pidió ante la ONU frenar los ingresos de Putin: «Cuanta más libertad tiene, más peligroso se vuelve el mundo»

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió ante la Asamblea General de Naciones Unidas que los países mantengan la presión económica sobre Rusia y reduzcan los ingresos del Kremlin para limitar su capacidad de financiar la guerra.

“Los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo”, afirmó el mandatario durante su intervención en Nueva York,. Luego advirtió: “Cuando alguien le da más dinero a Rusia a través del comercio, le da a esta guerra más tiempo”.

Zelensky reclamó más presión económica contra Rusia y Putin

Zelensky presentó las fuentes de financiamiento rusas como uno de los puntos centrales para reducir el margen de acción de Putin. Según planteó, los recursos provenientes del comercio y la energía son destinados en parte a sostener las operaciones militares y desarrollar nuevas capacidades.

El presidente ucraniano aseguró que Kiev también trabaja para reducir esos ingresos y reclamó que otros gobiernos profundicen las restricciones. En ese contexto, cuestionó el levantamiento de sanciones europeas contra dos empresarios rusos cuyos activos habían sido congelados.

El mandatario ruso Vladimir Putín junto al presidente chino Xi Jinping. Esta semana una oeada de drones y misiles rusos mató a siete personas en Ucrania.

El mandatario además sostuvo que Putin mantiene objetivos territoriales en Ucrania, especialmente en Donetsk. También señaló presiones de Moscú sobre otros países de la región, entre ellos Moldavia, Polonia y los Estados bálticos.

“Cuanta más libertad tiene Putin para actuar, más peligroso se vuelve el mundo para todos los demás”, afirmó Zelensky durante su discurso.

Zelensky apuntó contra China y Corea del Norte por su respaldo a Rusia

Otro de los ejes del discurso fue el respaldo internacional a Rusia. Zelensky se dirigió directamente al presidente chino, Xi Jinping, y le pidió que utilice su influencia sobre el Kremlin para contribuir al final de la guerra.

“Nos gustaría que quisiera la paz tanto como la queremos nosotros en Ucrania”, dijo el presidente ucraniano al referirse a Xi. También cuestionó la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang, a la que atribuyó un papel en el sostenimiento de las fuerzas rusas.

Zelensky afirmó que Corea del Norte envió soldados para reforzar posiciones rusas y sostuvo que esa cooperación también permitió a Pyongyang adquirir experiencia y capacidades militares en áreas como misiles y drones.

El mandatario informó además que Ucrania entregó a Corea del Sur a dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados durante los combates. También afirmó que ciudadanos de 47 países fueron incorporados a las fuerzas rusas y pidió a sus gobiernos impedir que sean reclutados para combatir en Ucrania.