Donald Trump y Xi Jinping juntos en la Casa Blanca: de la IA a los acuerdos comerciales, los detalles del encuentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le abrió las puertas de la Casa Blanca a su par chino, Xi Jinping, en una cumbre histórica.

Tras más de una década sin pisar la sede presidencial norteamericana, el líder asiático fue recibido con una fastuosa ceremonia militar en medio de un clima marcado por la disputa tecnológica y una frágil tregua arancelaria. La cumbre breve comenzó a las 11.

El encuentro bilateral no está exento de polémicas internas. Las principales cadenas de televisión estadounidenses decidieron boicotear la cobertura conjunta oficial, en protesta directa por la decisión de Trump de retirarle las credenciales de prensa a los periodistas de las señales MSNBC, CNN y Politico, lo que desató una batalla judicial.

La agenda caliente: de la IA a Taiwán, los detalles del encuentro entre China y Estados Unidos

Lejos del tono diplomático tradicional, la mesa de negociación entre Washington y Pekín tiene ejes urgentes que ambas administraciones buscan destrabar. Los puntos centrales del cara a cara incluyen:

La «Superinteligencia»: Trump renombró así a la Inteligencia Artificial y aclaró que no busca imponer regulaciones estrictas, una postura que comparte con China. Sin embargo, Estados Unidos presiona para crear un sistema de notificación bilateral ante incidentes que afecten la seguridad nacional.

Trump renombró así a la Inteligencia Artificial y aclaró que no busca imponer regulaciones estrictas, una postura que comparte con China. Sin embargo, Estados Unidos presiona para crear un sistema de notificación bilateral ante incidentes que afecten la seguridad nacional. Tregua comercial de oxígeno: las dos mayores economías del mundo acordaron prorrogar por dos meses el freno a la guerra de aranceles. El nuevo plazo vence el 10 de enero de 2027, dando margen de negociación sobre el comercio agrícola.

las dos mayores economías del mundo acordaron prorrogar por dos meses el freno a la guerra de aranceles. El nuevo plazo vence el 10 de enero de 2027, dando margen de negociación sobre el comercio agrícola. Tierras raras y geopolítica: el control de los minerales críticos para el desarrollo tecnológico y las diferencias históricas sobre la soberanía de Taiwán completan los focos de máxima fricción.

Pompa, elogios y sin preguntas de la prensa

En un gesto diplomático excepcional, Trump y la primera dama, Melania, recibieron a la comitiva china al pie del avión en la base aérea Andrews. La recepción oficial continuó este jueves con un desfile, 21 cañonazos de salva y el sobrevuelo de un escuadrón de la fuerza aérea sobre Washington.

Horas antes de sentarse a negociar, el mandatario estadounidense utilizó sus redes sociales para elogiar el estado físico de su par, disipando los rumores recientes sobre su salud tras ausentarse de una cena en India. «Se ve fuerte, vibrante y en forma, mejor que nunca», publicó Trump, anticipando el tono de una cumbre que culminará el viernes y que no tiene programada ninguna conferencia de prensa abierta.