Un juez ordenó que se restablezca el acceso a la Casa Blanca de CNN, MS NOW y Politico: afirman que siguen vetados por Donald Trump

Un juez federal bloqueó temporalmente la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump a tres medios de comunicación de Estados Unidos en la cobertura en la Casa Blanca. Ordenó en la madrugada del jueves que se restableciera el acceso a CNN, MS NOW y Politico.

Sin embargo, periodistas de los tres medios afirmaron que seguían bloqueados varias horas después del fallo.

Veto de Donald Trump a tres medios de Estados Unidos

Los medios de comunicación solicitaron mediante un escrito judicial una audiencia inmediata para abordar la prohibición de acceso a la Casa Blanca que aún se mantiene vigente. En el escrito se indicaba que un agente del Servicio Secreto había confiscado las credenciales de los periodistas.

Este tira y afloja es el último episodio de un extraordinario enfrentamiento entre Trump y los medios de comunicación cuya cobertura le desagrada .

Trump anunció el viernes la prohibición de estos medios , arremetiendo contra lo que calificó de «noticias falsas», y solo después argumentó que sus reportajes representaban un riesgo para la seguridad nacional. Los medios, en una demanda conjunta, alegaron que la prohibición constituía una flagrante violación de la Primera Enmienda, ya que los discriminaba por el contenido de su cobertura.

Qué dice el fallo del juez sobre la cobertura de CNN, MS NOW y Politico

En su fallo nocturno, el juez federal Timothy Kelly ordenó a la Casa Blanca que «devolviera, restituyera y restableciera de inmediato» el acceso de los tres medios de comunicación.

Afirmó que estos habían cumplido con los requisitos legales para obtener una orden de restricción temporal, vigente por 14 días, y que probablemente lograrían demostrar que sus credenciales de prensa fueron revocadas sin el debido proceso.

Kelly —a quien Trump nominó en 2017 y que ordenó que se le restituyera el acceso a un periodista de CNN en un caso similar en 2018— afirmó que el gobierno debe establecer normas claras de conducta que justifiquen la revocación de una acreditación de prensa. Calificó el criterio de información objetable descrito en las cartas que la Casa Blanca envió a los medios como «tan vago que resulta prácticamente ineficaz».

El juez también dejó claro que no le convencía el argumento del gobierno de que la información publicada por los medios de comunicación ponía en peligro la seguridad nacional, y señaló que el propio Trump no había utilizado ese argumento al principio, centrándose únicamente en lo que él llamaba cobertura negativa.

“Nada en el expediente… sugiere que la revocación de los pases permanentes de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional”, escribió.