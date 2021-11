Municipales de Caviahue de paro en reclamo de aumentos y recategorizaciones

Afirmaron que en la mesa salarial de ayer el intendente de Caviahue no brindó respuestas a sus demandas. Foto: Gentileza

Trabajadores municipales de Caviahue iniciaron un paro y quite de colaboración en reclamo del pase a planta de 50 personas y por recategorizaciones. Hay servicios afectados por las medidas de fuerza. Se realiza una panfleteada en el puente de ingreso a lo localidad, aunque no descartan profundizar las medidas si no hay alguna respuesta durante el transcurso de la jornada.

La acción de los trabajadores nucleados en ATE es por un conflicto con la administración y como parte de la protesta permanecerán en estado de asamblea permanente. Otra de las demandas del reclamo es que se equiparen los sueldos entre contratados y personal de planta.

Señalaron que un contratado está cobrando 16 mil pesos.

Indicaron que en la mesa salarial que se realizó ayer «el Ejecutivo no presentó nada en concreto».

Desde el grupo que realiza la medida de fuerza sostuvieron que los trabajadores municipales «tienen los sueldos más bajos de la provincia, en un pueblo que es de los más caros de la provincia».