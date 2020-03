Municipales de Centenario responden con paro y amenazan con cortes de ruta

Los trabajadores municipales de Centenario mantienen un paro por tiempo indeterminado. No descartan volver a las rutas. (Foto: Mauro Pérez).-

Los trabajadores municipales de Centenario están dispuestos a mantener su reclamo hasta las últimas consecuencias. Presentaron un amparo ante la Justicia y buscan que intervenga la Subsecretaría de trabajo, para mediar en el conflicto que mantienen con el Ejecutivo. El paro por tiempo indeterminado ya va en su cuarto día y en las asambleas resurge con fuerza "el plateo de volver a las rutas" si no se llega a un acuerdo.

Así lo detalló el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Centenario (Soemc), Cristian Salazar. El gremialista enfatizó que la situación es "muy complicada" y remarcó que la Municipalidad mantiene una actitud "soberbia".

Ayer emitieron un comunicado oficial en sus redes donde dejaron en claro que el conflicto con los empleados municipales fue judicializado, luego de que el sindicato Soemc presentara un amparo: "La Municipalidad de Centenario informa que las actuaciones definitivas quedaran sometidas a lo que la Justicia resuelva".

Salazar afirmó que por ello pretenden que la Provincia intervenga. Presentaron sus reclamos ante la Subsecretaría de Trabajo, aunque sostuvo que no no avanzó la mediación porque el Municipio no abrió el diálogo.

"No vemos intensiones de resolver la situación", manifestó Salazar respecto a la actitud del Ejecutivo. Aseveró que ante el paro, la respuesta de los funcionarios fue amenazar con "más descuentos" si los trabajadores cesaban con sus actividades. "Eso es muy grave", remarcó.

El sindicalista indicó que, pese a las amenazas por parte de las autoridades municipales, la medida de fuerza tuvo un alto acatamiento en casi todos los sectores. Explicó que la mayoría de los servicios se encuentran suspendidos, aunque continúan resolviendo las urgencias para no afectar a "los vecinos de Centenario", entre ellas el mantenimiento de la planta de agua y la reparación de roturas de caños cloacales. Agregó que Inspección esuno de los sectores casi "paralizado", donde solo el 10% de los empleados está trabajando.

Salazar sostuvo que el alto acatamiento se debe a que la quita de adicionales por capacitación que adoptó el Municipio "afectó al 100% de los trabajadores", ya que todos los empleados se instruyeron de acuerdo al su sector. Subrayó que los recortes que aplicó el Ejecutivo fueron de sumas "muy importantes".

El gremialista explicó que el paro fue otra de las medidas de fuerza que encontraron para incomodar a las autoridades municipales, pero insistió en que no ven una actitud conciliadora. Por eso, Salazar adelantó que los cortes de ruta volvieron a reflotar en las asambleas: "Es el planteo que hacen los compañeros".

El mes de marzo ya comenzó y los sueldos de febrero están próximos a liquidarse. "Ya sabemos que están liquidados de la misma manera, con algunos montos en negro", señaló el sindicalista, quien resaltó que el panorama se agrava cada vez más.