Cancelaron cortes el fin de semana en Centenario, pero sigue el conflicto

Los empleados municipales de Centenario no acordaron con el Municipio y continúan con sus reclamos. (Foto: Centenario Digital).

El conflicto entre los trabajadores municipales de Centenario y el Ejecutivo no cesa. Ayer por la tarde, pasada las 17, tras recibir una respuesta insatisfactoria por parte de las autoridades, los empleados tomaron el edificio de la Municipalidad, invadidos por la bronca. Ya desalojaron las instalaciones, pero continuarán con sus reclamos en las veredas y sin tomar las rutas, al menos hasta el domingo, según afirmaron desde el gremio.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Centenario (SOEMC), Cristian Salazar, contó que se quedaron dentro del establecimiento hasta la una de la madrugada, cuando retornaron a sus hogares. Siguen con las protestas esta mañana en las veredas de la Municipalidad, donde volvieron a hacer sonar sus bombos.

La indignación de los trabajadores municipales fue escalando a medida que trascurrían las horas en la tarde del jueves. A las 14 inició la reunión a la que el intendente en funciones, Cristian Pieroni (el jefe comunal Javier Bertoldi se encuentra con licencia por problemas de salud), convocó a los cuatro sindicatos que agrupan los empleados: SOEMC, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y el Sindicato de Trabajadores Unidos Municipales (STUM).

La primera propuesta que acercó el intendente y la secretaria de gobierno, Tania Bertoldi, no fue suficiente para los empleados. Salazar explicó que según el sector varía, pero resumió que era un aumento del 5% en junio y otro en septiembre. Sin embargo, el porcentaje de la suba no fue lo que causó el rechazo: la indignación surgió porque era un incremento no remunerativos.

Se procedió a un cuarto intermedio y a las 17 se retomó la conversación. Esta vez, Pieroni estiró el número un poco más hasta llegar al 18%, otra vez no remunerativo, según señaló Salazar. Dos de los sindicatos presentes, UPCN y STUM, aceptaron la propuesta, pero el gremio que reúne a la mayoría de los trabajadores, SOEMC (agrupa a 730 empleados) y ATE rechazaron la oferta.

Fue entonces que decidieron tomar el edificio de la Municipalidad. "No vamos aceptar plata en negro", enfatizó Salazar.

Explicó que no causaron destrozos y que los funcionarios podían abandonar las instalaciones cuando quisieran. Sin embargo, Piorini no dijo lo mismo. Sostuvo que lo tuvieron de rehén, junto con cuatro compañeras, hasta la 1 de la madrugada: "Fue una situación muy incómoda". Añadió que se tuvieron que salir "escoltados por un grupo de policías" como si fueran "unos delincuentes".

Desde "Somos Centenario", el partido que creó el anterior intendente Esteban Cimolai, desmintieron "ser parte del comunicado emitido por el Concejo Deliberante en su página de Facebook, donde la única voz que se refleja es la del Oficialismo".

Además manifestaron su apoyo a los empleados municipales "en la quita de sus derechos salariales, conquistados en base al trabajo, capacitación y vocación de servicio hacia la comunidad".

Agregaron que la gestión de Bertoldi se manifestó "desde que asumió el 10 de diciembre del 2019, con violencia".

No volverán a las rutas por el fin de semana

El sindicato general de SOEMC aseguró que no volveran a cortar las calles por lo menos durante el sábado y el domingo. Salazar subrayó que continuarán con sus reclamos, pero enfatizó que no quieren incomodar a la gente.

"A ningún trabajador le gusta cortar la ruta", declaró en varias ocasiones y volvió a insistir esta mañana en comunicación con "Rio Negro". Dijo que esa medida causó rechazo en la gente y que no es lo que pretenden.

De todas formas, es una medida que no descartan totalmente si el Ejecutivo no plantea una solución de fondo.

El miércoles cortaron la Ruta 7, la Ruta Vieja 234 y el puente que una Centenario y Cinco Saltos, generando un verdadero coas sobre la meseta, única vía de accesos para trasladarse desde Neuquén hacia Vista Alegre. Además, realizaron otros cortes la semana anterior.

El origen del conflicto

Los empleados municipales denuncian que se les quitó cuatro items del convenio colectivo de trabajo. El secretario general de SOEMC indicó que fue un proyecto en el que "se trabajo mucho" junto con el Ejecutivo de aquel momento, representado por Esteban Cimolai, y que se aplicó hace tres años. Consistía en adicionales por capacitación, aplicado en varios sectores.

Manifestó que las trabajadoras de los jardines maternales fueron las más afectadas junto con los inspectores. Enfatizó que algunos empleados recibieron recortes de hasta $17.000. "Si nos nos alcanzaba antes imagínense ahora", remarcó.

"Para ellos (por los funcionarios del Ejecutivo) son premios y para nosotros son esfuerzos extras que hacen los empleados para capacitarse", añadió.

El Ejecutivo argumenta que lo que reclaman los trabajadores fue aprobado por la gestión de Cimolai antes de partir y que no pueden afrontar esa suma solo en salarios.

Salazar sostiene que esos aumentos fueron sobre las Asignaciones por Hijo, únicamente. Añadió que al momento de asumir Bertoldi, acordaron que iba a tocar esos aumentos, pero señaló que el jefe comunal se había comprometido a no tocar el resto de los items.

El intendente Pieroni aseguró que no pueden afrontar un aumento mayor al que ofrecieron. Enfatizó que el 90 del presupuesto se va en salarios y que recibieron un Municipio con 60 millones de deuda. "Tenemos que administrar la ciudad para el conjunto de los vecinos y no sólo para el 1%", subrayó.