Municipales de Regina recibirán capacitación en RCP

Personal de la Escuela de Capacitación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina, comenzará a dictar curso de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) a los trabajadores del municipio local.

El programa quedó establecido por la sanción de una ordenanza impulsada en forma conjunta con la concejal María Eugenia Paillapi (SVR)y el segundo jefe del Cuartel de Bomberos de esta ciudad, César Sandoval.

La normativa aprobada por el Deliberante no solo establece la capacitación en las maniobras de RCP a los agentes comunales, sino que al mismo tiempo recomienda la instalación de cartelería con información sobre dichas maniobras en todas las oficinas de organismo públicos municipales, provinciales y nacionales en la ciudad.

Paillapi indicó que la iniciativa fue elaborada con la colaboración del segundo jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina y que, tras lograr la aprobación en el análisis en comisiones, fue aprobada por el legislativo municipal.

Precisó que la ordenanza establece que “será obligatorio contar con cartelería instructiva de RCP en todos los edificios de la Municipalidad de Vila Regina y sugiriendo su colocación en delegaciones provinciales y nacionales, como la policía, PAMI, ANSES, bancos, en la Ciudad Judicial, y la Agencia de Recaudación Tributaria”.

En los considerandos de la norma se destacó que “capacitar en cursos de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) desde temprana edad es muy importante porque está demostrado que estos programas aumentan un 40% las posibilidades de supervivencia de las víctimas, elevándola a un 80% con utilización de un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA)”.

Remarcaron que este tipo de maniobras “se pone en práctica cuando la persona no responde y no respira, y tiene como finalidad que no se detenga el flujo de sangre mientras se aguarda por el personal médico. Esta técnica puede minimizar daños irreversibles en el cerebro y hasta evitar la muerte”.