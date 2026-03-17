230.000 vehículos circulan en hora pico en Neuquén: cómo influirá el Acceso Norte en el tránsito

Desde el municipio aseguraron que el Acceso Norte agilizará el tránsito con las distintas derivaciones. Foto: Cecilia Maletti

Entre las 7:30 y las 8:00, el tránsito en la ciudad de Neuquén se vuelve caótico. Durante la hora pico, no solo circulan habitantes de la capital sino que también ingresan automóviles de otras localidades.

«Por el acceso por Avenida Alfonsín y por Parque Norte, ingresan en una hora 50.000 vehículos», detalló María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete. La construcción del Acceso Norte ya inició y busca agilizar el tránsito que aumenta todos los meses.

230.000 vehículos en hora pico: agilizar los ingresos a Neuquén

Pasqualini contó que en las primeras horas del día se registraron 130.000 vehículos, con 50.000 ingresos por la Avenida Alfonsín y Parque Norte.

Además, explicó que en la ciudad circulan 230.000 vehículos en hora pico y «estos números se acrecientan un 6% mensual».

La secretaria confirmó que la capital hoy tiene problemas en sus accesos por la cantidad de autos que ingresan y aseguró que el Acceso Norte agilizará el tránsito con las distintas derivaciones.

«Tener ingresos por abajo y puentes elevados hace que en esas horas picos se descomprima la cantidad de vehículos que ingresan y que van a seguir teniendo este crecimiento de un 6%», sostuvo la funcionaria.

Agregó que la obra que vinculará la Avenida Mosconi con el puente Neuquén-Cipolletti también mejorará los ingresos a la ciudad cuando «durante el día somos más de 800.000 habitantes y de noche somos 350.000″.

Acceso Norte: «la obra ya está iniciada»

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, anunció sobre el Acceso Norte que «la obra ya está iniciada, ya hemos firmado contrato la semana pasada. Así que durante este fin de semana se va a avanzar en el cerco perimetral».

Anticipó también que la semana que viene se completará el pavimento del desvío para la salida por la calle Salta para habilitar las nuevas derivaciones.

«Ya está construido un desvío a mano derecha para tomar por Jujuy también con dos carriles de circulación, con lo cual independizamos todo este tramo que hoy es doble mano y que va a quedar como mano de salida», describió Nicola.

El secretario detalló que el plazo de la obra total es un año y que se firmó un convenio con una empresa privada para poder desarrollar el acceso.

«Fue un convenio que se aprobó con la ordenanza correspondiente para habilitar ese trabajo. Hay una franja de tierra del privado que cede al municipio para hacer esta obra«, recordó.