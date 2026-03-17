Video | Nieve en pleno verano: las postales del sorpresivo temporal en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Una copiosa nevada atrapó por sorpresa a la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro este lunes por la tarde. El temporal dejó llamativas postales en localidades como El Bolsón, Bariloche, San Martín de los Andes, Copahue y hasta el Área Natural Protegida Domuyo.

Temporal en Neuquén: lluvias, nieve y viento mantienen alertas y complican rutas

En Neuquén, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, precisó este martes que el fenómeno se mantiene activo en gran parte del territorio. “Vamos a continuar con días frescos, con lluvias aisladas y persistentes principalmente en cordillera, con probabilidad de nevadas en cotas altas en toda la región”, indicó.

Un manto blanco cubrió la zona de alta montaña de El Bolsón. Foto: gentileza.

Las precipitaciones afectan especialmente la franja cordillerana sur, centro y norte, donde ya se registran acumulaciones de nieve. También se reportan neviscas en zonas de alta montaña, con temperaturas que oscilan entre los 10 y 20 grados en los valles.

El contraste del temporal en San Martín de los Andes. Foto: gentileza.

El viento se presenta con mayor intensidad en el centro de Neuquén, en sectores que van desde Zapala hacia la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 43. En esas áreas se incluyen localidades como Manzano Amargo, Coyuco-Cochico, Barrancas y Chos Malal.

Rutas transitables en Neuquén pero con precaución: qué pasa con los pasos a Chile

Desde Defensa Civil informaron que las rutas provinciales y nacionales en Neuquén están transitables, aunque recomendaron circular con precaución por sectores con viento y lluvias. El paso Pichachén permanece cerrado y se prevé su habilitación recién el martes de la semana próxima.

Así amaneció Copahue durante la mañana de este martes. Foto: gentileza.

En tanto, el tránsito en Pino Hachado se habilitará a partir de las 12 de este martes. Mamuil Malal y Cardenal Samoré por su parte continúan habilitados, pero con lluvias persistentes y ráfagas de moderadas a fuertes.

En Villa La Angostura se dispuso el cierre preventivo del acceso a Playa Correntoso por un deslizamiento de tierra. También se informó que los senderos de trekking permanecen cerrados dentro del ejido municipal por la alerta vigente.

Trekkings inhabilitados en Villa La Angostura por la alerta vigente de tormenta.

En Junín de los Andes, las lluvias generaron sectores anegados durante la tarde del lunes. Equipos de Obras Públicas y Protección Civil trabajan en la zona, mientras que los accesos por la Ruta Nacional 40 se mantienen habilitados en ambos sentidos.