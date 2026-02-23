A días del inicio de clases en Neuquén, volvió la entrega de kits escolares: dónde retirarlo y qué útiles trae

La Municipalidad de Neuquén reinició este lunes la distribución masiva de útiles y mochilas para el ciclo lectivo 2026.

Con más de la mitad del padrón ya cubierto, las autoridades apuestan a completar el grueso de las entregas entre miércoles y jueves, antes del inicio de clases del nivel primario previsto para este 25 de febrero.

Sedes y horarios de atención para recibir el kit escolar en Neuquén

El operativo se mantiene activo de 8 a 17 horas. Se recomienda asistir con tiempo, aunque el trámite es ágil:

MNBA: Mitre y Santa Cruz (Centro).

Mitre y Santa Cruz (Centro). Centro Cultural del Oeste: Dr. Ramón y Racedo.

Dr. Ramón y Racedo. Sala de Elaboración sin TACC: Al lado del Hospital Heller (Oeste).

Requisito excluyente: la tarjeta BEN y qué contiene el kit escolar 2026 en Neuquén

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, reiteró que no hay excepciones: “Sin boleto no hay kit”. El beneficio está atado al padrón del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN). ¿No tenés la tarjeta? Debés tramitarla en la web de Muni Express o en los puntos SUBE (ETON, Municipalidad del Oeste o Av. Olascoaga 145) antes de ir a buscar los útiles.

El contenido fue diseñado específicamente para las necesidades de cada etapa escolar: