A días del inicio de clases en Neuquén, volvió la entrega de kits escolares: dónde retirarlo y qué útiles trae
El operativo municipal ya superó los 21.000 beneficiarios y busca llegar a los 40.000 esta semana. La atención es de 8 a 17 en tres sedes. "Sin boleto no hay kit", recordaron desde el municipio.
La Municipalidad de Neuquén reinició este lunes la distribución masiva de útiles y mochilas para el ciclo lectivo 2026.
Con más de la mitad del padrón ya cubierto, las autoridades apuestan a completar el grueso de las entregas entre miércoles y jueves, antes del inicio de clases del nivel primario previsto para este 25 de febrero.
Sedes y horarios de atención para recibir el kit escolar en Neuquén
El operativo se mantiene activo de 8 a 17 horas. Se recomienda asistir con tiempo, aunque el trámite es ágil:
- MNBA: Mitre y Santa Cruz (Centro).
- Centro Cultural del Oeste: Dr. Ramón y Racedo.
- Sala de Elaboración sin TACC: Al lado del Hospital Heller (Oeste).
Requisito excluyente: la tarjeta BEN y qué contiene el kit escolar 2026 en Neuquén
La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, reiteró que no hay excepciones: “Sin boleto no hay kit”. El beneficio está atado al padrón del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN). ¿No tenés la tarjeta? Debés tramitarla en la web de Muni Express o en los puntos SUBE (ETON, Municipalidad del Oeste o Av. Olascoaga 145) antes de ir a buscar los útiles.
El contenido fue diseñado específicamente para las necesidades de cada etapa escolar:
- Nivel Inicial (Jardín): Mochila, guardapolvo, taza, individual y útiles básicos.
- Primaria (1° a 3° grado): Suma cartuchera completa y cuadernos de tapa dura.
- Primaria y Secundaria (4° grado a 5° año): Kit unificado con carpetas, repuestos de hojas y set de escritura.
- Escuelas Técnicas: Incluye guardapolvo azul y elementos de dibujo técnico.
- EPEA: Se entrega la bombacha de campo tradicional (operativo especial en el establecimiento para residentes de la capital).
