Obra de la Avenida Mosconi: cuáles son los sectores que estarán cortados a partir de este lunes 23 en Neuquén
La obra de la Avenida Mosconi sigue avanzando y a partir de este lunes 23 de febrero unas nuevas intersecciones estarán cortadas.
Desde la Municipalidad de Neuquén explicaron que los cortes de tránsito se deberán a tareas de fresado, demolición y desmontaje del manterial existente.
Por este motivo, indicaron que «quedará inhabilitado el eje central de la avenida en el tramo comprendido entre Av. Olascoaga y Don Bosco; como así también los cruces de La Pampa y San Luis».
Asimismo, indicaron que permamencerán habilitadas las colectoras Dr. Teodoro Luis Planas y Juan Julián Lastra, y los cruces transversales de Av. Olascoaga y Don Bosco.
Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados, especialmente en el caso del tránsito pesado.
Cómo avanza la obra de la Avenida Mosconi
La Municipalidad interviene la avenida por etapas para garantizar viabilidad presupuestaria y operativa. Las tareas actuales forman parte del «Sector 4», que abarca el tramo entre Linares y Gatica, con una extensión de 2,2 kilómetros tomando Av. Olascoaga como eje central.
La ejecución está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A.,.
El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó el avance de los trabajos: “Venimos muy bien, con múltiples tareas en simultáneo, como remoción de escombros, fresado y reciclaje de pavimento asfáltico, acopio de materiales y guardrails, desmontaje de torres de iluminación y semáforos, entre otras”.
En relación al despliegue operativo, que incluye topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones de gran porte, Nicola agregó: “En estos momentos tenemos varias máquinas y camiones trabajando en distintos frentes, y en el tramo de las 20 cuadras entre Gatica y Linares, en muy pocos días vamos a tener entre 35 y 40 máquinas operando en simultáneo”.
Los trabajos se ejecutan las 24 horas del día, priorizando el horario nocturno para el tránsito de camiones y garantizando coordinación permanente con frentistas y comerciantes.
La obra implica un desarrollo que mejora la infraestructura pluvial y que transformará la ex Ruta Nacional 22 en un nuevo corredor vial a nivel con diez carriles de circulación.
