Añelo: Repararon una de las vías de acceso a Vaca Muerta con una novedosa técnica

Tareas de reparación vial se concretaron ayer en distintos sectores de la localidad de Añelo, como en la Ruta 7 y en la intersección de Ruta 7 y 17 en la zona de la Meseta. Estas rutas provinciales son puntos neurálgicos de acceso a la ciudad, por donde circula cada día el tránsito pesado que se dirige hacia la cuenca Vaca Muerta.

El jefe comunal, Fernando Banderet, recorrió las obras con parte de su equipo de gobierno y valoró el mantenimiento de la infraestructura vial con mano de obra local, donde se incorporó nuevas técnicas y materiales que permitirán obtener reparaciones más duraderas y de mayor calidad.

Los trabajos continuarán en las próximas semanas en la calle 24 (sobre Ruta 7), en un sector que la provincia traspasó la responsabilidad de repavimentación a la municipalidad. También se informó desde la comuna sobre tareas de bacheo en el casco urbano y de intervenciones en sectores donde se realizaron conexiones domiciliarias.

Las tareas de reparación estuvieron a cargo del personal municipal que fue capacitado por la empresa Cemax en el uso del producto para el bacheo, que es el asfalto en frío. Banderet ponderó el trabajo con mano de obra local, por la “predisposición que han tenido los empleados municipales y de la manera que fueron aprendiendo, porque esto es una herramienta que nos sirve para el conocimiento”, celebró el intendente.

El bacheo se efectuó co asfalto en frío. Foto: Gentileza.

Un sistema de bacheo ecológico

Representantes de la empresa Cemax manifestaron sobre la utilidad del asfalto en frío, siendo una solución para la población en una de las ciudades mas prósperas de la Argentina.

La característica de este producto, además de poder ser aplicado al instante sin un calentamiento previo, es su amigabilidad con el medio ambiente, ya que no genera residuos tóxicos, destacándose así por su limpiza.

El ingeniero civil de la municipalidad, Felipe Torres, valoró las propiedades del producto y la rápida capacitación que pudieron brindar al personal para su correcta manipulación.