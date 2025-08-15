ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Días grises y templados en el Alto Valle: en detalle, cómo estará el clima este fin de semana

Viernes, sábado y domingo. El detalle del clima para este fin de semana en Río Negro y Neuquén.

Redacción

Por Redacción

Días grises y temperaturas templadas. Foto: archivo

Llegó el viernes y con él llegaron las temperaturas templadas al Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional indica días sin demasiadas variaciones climáticas para este fin de semana. Te contamos el detalle.

Según pronóstica el SMN, este viernes las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 14°C con cielos cubiertos. Además, anuncian la posible presencia de fuertes ráfagas de viento que alcanzarían los 50 km/h.

Para el sábado la situación será similar, con cielos cubiertos y temperaturas que irán desde los 6°C a los 15°C. El domingo, día del niño, habrá viento con ráfagas de más de 50 km/h y los cielos permanecerán cubiertos.

