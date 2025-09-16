Avanza el plan de asfalto en Neuquén: inauguraron la nueva avenida Racedo

La ciudad de Neuquén sumó una nueva arteria estratégica. El intendente Mariano Gaido, acompañado por el gobernador Rolando Figueroa, inauguró la avenida Racedo, en el barrio San Lorenzo Norte, una vía troncal que era esperada hace años por vecinos del oeste. “Es un proyecto clave que forma parte de nuestro plan de 20 avenidas para la ciudad de los 15 minutos”, destacó Gaido.

Una obra esperada durante más de tres décadas por los vecinos del oeste de Neuquén

El nuevo pavimento abarca diez cuadras de doble carril y se construyó con hormigón por las condiciones del suelo. Paralela a Necochea, la avenida bordea el predio del Centro Cultural del Oeste, donde además se habilitó un gran estacionamiento para ferias y actividades. “Estamos inaugurando una nueva avenida que hace más de 30 años era esperada por los vecinos”, aseguró el intendente.

El intendente Gaido y el gobernador Figueroa destacaron la importancia de esta nueva troncal, esperada por vecinos desde hace años.

Los trabajos no se limitaron al asfalto, sino que incorporaron conexiones cloacales y pluviales para garantizar un servicio integral en la zona. Con esto, la obra busca mejorar la calidad de vida de varias familias que reclamaban estas mejoras.

Gaido remarcó que este tipo de iniciativas no se frenan a pesar del contexto nacional. “Mientras en el país se ha paralizado la obra pública, nosotros la hacemos posible con el esfuerzo de los neuquinos”, sostuvo el jefe comunal, recordando la reciente apertura de calles troncales como Soldi, Los Paraísos, República de Eslovenia y Obrero Argentino.

Mariano Gaido remarcó la inversión millonaria en la Avenida Racedo de Neuquén

Gaido precisó que la obra representó una inversión de 2.500 millones de pesos con fondos municipales. “Estamos hablando de 2.500 millones de pesos, y además también un playón que viene a consolidar y a resolver no solamente el estacionamiento del Centro Cultural Oeste, sino además darle la posibilidad a los emprendedores de realizar las ferias que son tan importantes en la ciudad y en la economía de cada vecina y cada vecino”, explicó.

El gobernador Rolando Figueroa, por su parte, felicitó al equipo municipal y valoró el impacto que estas transformaciones tienen en los barrios. “Acá hay un modelo de crecimiento que hemos adoptado los neuquinos, y que es de desarrollo del cual estamos muy orgullosos”, reflexionó.

Figueroa subrayó que estas políticas marcan un rumbo compartido: “Esto evidencia un gran compromiso con el desarrollo de la capital”. El mandatario resaltó también la importancia del modelo de gestión que permitió inaugurar la obra en San Lorenzo Norte.

En el acto también estuvo presente Julieta Corroza, quien acompañó la recorrida por la nueva traza junto a las autoridades provinciales y municipales. También, los vecinos celebraron la apertura. La presidenta de la comisión vecinal, Gabriela Rubilar, expresó: “Me siento muy orgullosa. Hace más de 30 años que estas obras no se hacían, y la gente está muy agradecida”.

Cloacas, pluviales y un sistema integral que fortalece al oeste de Neuquén

El proyecto incluyó la construcción de dos calzadas con bulevar central y pavimento de hormigón de 18 centímetros de espesor. Debajo se instalaron refuerzos cloacales y un sistema pluvial con conexión directa al Arroyo Pastor Luis.

El municipio invirtió 2.500 millones de pesos en la obra.

Además, se levantó un conducto de hormigón que desemboca en la laguna San Lorenzo, junto con un nuevo desagüe de sumideros y caños de PVC de 500 mm, enlazados al canal de calle Antártida Argentina.

Estos trabajos garantizan que la obra no sea solo una mejora vial, sino también un avance en infraestructura esencial para prevenir anegamientos en el sector. La intervención apunta a consolidar el desarrollo urbano del oeste neuquino.