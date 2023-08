Ayudarán a los usuarios de Cutral Co y Plaza Huincul a tramitar el subsidio energético

La cooperativa eléctrica de Cutral Co y Plaza Huincul, Copelco, resolvió colaborar con aquellos usuarios que no estén adheridos todavía al subsidio eléctrico para realizarlo. Dispondrá de personal para que puedan inscribir a esos asociados que quedaron fuera por no tramitarlo. La decisión se adoptó después del planteo que hizo un grupo de vecinos.

La entidad cooperativa informó que este miércoles, desde las 8 y hasta las 13, personal recibirá a los vecinos que todavía no hayan accedido al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía -RASE– para incorporarse.

Lo que se busca es agilizar este trámite para inscribirse al subsidio. En este caso, la decisión fue tomada por el consejo de administración de la cooperativa, luego que el lunes, un grupo de unos sesenta asociados se acercara par reclamar por los montos abultados de las facturas de energía.

«El trámite es personal e individual», aclararon, pero sin embargo, se tomó la iniciativa y esta decisión ya que «observamos que existe muchos asociados que aún no han podido realizar el trámite web dentro de los parámetros solicitados por la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación».

Se agregó que las personas deben acudir el día y en el horario especificado únicamente con el DNI del solicitante y los convivientes; una factura de energía y una factura de gas.

En la reunión del lunes, donde los integrantes de la cooperativa explicaron a los usuarios que el cuadro tarifario no lo deciden aquí, se encontró como una alternativa ayudar a tramitar el subsidio energético a quienes no lo hicieron hasta el momento.

Hubo otras respuestas que se dieron porque había diferentes planteos.