Usuarios de energía reclamaron ante la cooperativa Copelco por el costo de las facturas de energía

Un grupo de unos 60 asociados a la cooperativa Copelco, encargada de la distribución del servicio de energía en Cutral Co y Plaza Huincul, reclamó ante las autoridades por el incremento de los montos en las facturas. Desde la entidad respondieron que la decisión de aplicar los aumentos en el cuadro tarifario no es su decisión, sino de las medidas adoptadas a nivel nacional y provincial, que traslada los precios.

La mañana de este lunes, unos 60 usuarios, se acercaron hasta la sede central de la cooperativa Copelco -en Roca y General Paz- de Cutral Co para reclamar por los elevados incrementos que observaron en sus facturas. Fue el propio presidente del consejo de administración, Máximo Cisneros junto al resto de los miembros que escucharon las demandas.

Aunque no hubo posibilidades de obtener una respuesta única para todos los casos, según pretendían los usuarios, si se les explicó cuál es la manera en que se aplican los cuadros tarifarios. Es que en el medio de la reunión hubo planteos de otros temas como el costo del servicio social, el aporte de capitalización o el servicio de internet que también presta la entidad.

«Comprendemos la inquietud de la gente, pero estamos en un marco nacional el que ha decidido elevar los precios de la energía», explicó Cisneros, presidente de Copelco, en rueda de prensa. Si bien, en algunos casos hay quita de subsidios, para Cisneros el aumento obedece a valores de la energía que están siendo más elevados.

«Es producto de que el gobierno nacional todos los meses modifica esto; el gobierno de la provincia a su vez nos lo traslada y, nosotros lo que hacemos es juntar todos los costos que tenemos, ponerlos en el órgano de contralor municipal que nos devuelven una tarifa de lo que tenemos que aplicar», describió.

Todos estos pasos fueron los que intentaron las autoridades de la cooperativa explicar a los vecinos que planteaban diferentes situaciones sobre el cuadro tarifario.

De todos modos, Cisneros aclaró que sí hay personas con problemas para pagar las facturas. Refirió que los gobiernos municipales tienen establecidos en los cuadros tarifarios, las tarifas sociales para afrontar las situaciones vulnerables. Algunos vecinos mostraron facturas por 80 mil pesos o 100 mil.

Copelco ofreció mediar ante los municipios para que se les reconozca a aquellas familias con necesidades económicas. «Si nos damos un tiempo, podemos ver cada caso en particular, porque no todos son iguales», subrayó.

Recordó que hace un tiempo atrás, el 70 % de los vecinos no contaban con el subsidio de emergencia. Otra de las situaciones, son las de familias que deben acudir a la energía para calefaccionarse en pleno invierno. Esto es porque no llega el servicio de gas natural. Y si la empresa Camuzzi Gas del Sur no ejecuta las obras en tiempo «no podemos reclamar por eso», apuntó.

El presidente de Copelco mencionó que tienen conocimiento que la segmentación energética no está llegando a todos los que debería llegar. «Eso es lo que sabemos, pero como son datos que maneja Nación, no los maneja Copelco y todos los meses van variando», dijo.

En ese esquema describió que Nación les devuelve el listado de usuarios de energía eléctrica donde se encuentran los 23 mil servicios de Cutral Co y Plaza Huincul con una categorización: N1 (sin subsidio), N2 (con subsidio) y N3 con subsidio parcial.

Finalmente, Cisneros indicó que Copelco no puede achicar los montos de las facturas porque están calculados con una fórmula matemática. «Cada caso particular puede obedecer a una causa distinta», dijo. Después de dos horas aproximadamente, la reunión concluyó y se aguardará ahora si los vecinos organizan una próxima.