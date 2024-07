Bariloche: barrios lindantes con el basural exigen soluciones al municipio

La gestión del vertedero de basura domiciliaria en esta ciudad encarada por el nuevo gobierno municipal está lejos de conformar a los vecinos del entorno de ese predio, que iniciaron una nueva ronda de reclamos para exigir “que se cumplan las leyes y ordenanzas”.

El último jueves le presentaron una nota al intendente Walter Cortés con 230 firmas para cuestionar el abandono de las políticas de separación y clasificación de basura y las dilaciones para adoptar mejoras en el predio, donde a pesar de las promesas no hay otra cosa que “un enterramiento general” de los residuos.

El grupo de “vecinos autoconvocados por el cierre del vertedero”, concentrados en los barrios El Pilar I y II, 645 Viviendas, Villa Lago Gutiérrez, Valle Azul, Unión, 2 de Abril, El Frutillar y Cooperativa 258 -entre otros- reclamaron que el municipio cumpla con la legislación provincia y nacional que prohíbe la existencia de basurales a cielo abierto en proximidad de zonas urbanas.

Karina Poblete, vocera del grupo, vive en El Frutillar y aseguró que la situación ya era crítica durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso y no cambió sino que “se agravó” desde que asumió en diciembre asumió Cortés.

“Había una campaña de separación que no se está haciendo más, no está en agenda, no le interesa al gobierno municipal -acusó Poblete-. La gente de la Asociación de Recicladores nos confirmó que no hay ningún avance con eso”.

Dijo que tenían expectativas con el cambio de gestión, tanto en el municipio como en la provincia (que debería cumplir con el añejo compromiso de crear un basurero regional), pero hasta aquí siguen en espera y deben convivir con el foco de contaminación que les impone el vertedero, muy cerca de sus viviendas.

Poblete dijo que les preocupa el silencio de los funcionarios responsables y por eso iniciaron una nueva juntada de firmas. “Pasaron siete meses y nada, no nos han convocado, no hay campañas, todo está parado”, aseguró.

La comunicación enviada al Ejecutivo y también al Concejo Municipal plantea un pedido de informes sobre el manejo de residuos al subsecretario del área, Gastón Muñiz, incluido el presupuesto aplicado a mantenimiento y equipamiento, “los trabajos que realizan a diario” y también el plan de “educación ambiental dirigido a la población en general y a empresas con respecto a la separación de residuos”.

Reclaman también que en el presupuesto 2025 se incluya expresamente “la inversión necesaria para tratar y resolver esta problemática”.

El documento subraya que existe nutrida actividad de ongs, cooperativas, pequeños comercios, escuelas, juntas vecinales y cooperativas que trabajan por cuenta propia en la recolección, reutilización de residuos y “promoción de prácticas amigables con el ambiente”. Le pidieron al municipio que valore esos aportes, a los que definen como “un recurso humano invisible”.

Ofensivas anteriores por el mismo tema derivaron años atrás en la presentación de un recurso de amparo y en la aprobación de una ordenanza que le puso plazo al cierre del basural, y que está vencido desde diciembre de 2023.

“Solo falta el apoyo de las autoridades políticas de turno para comenzar a resolver esta histórica problemática ambiental y de salud que viven los vecinos de Bariloche”, señalaron los autoconvocados.