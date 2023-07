Bariloche busca la fórmula para cobrar infracciones a los conductores chilenos

Una de los más notorios puntos de fuga de la red que pretende generar el municipio de Bariloche para cobrar deudas de evasores e infractores es la condición de extranjeros de muchos automovilistas que reciben multas de tránsito. Por eso Hacienda trabaja en una herramienta pensada específicamente para cobrarles a los chilenos sus compromisos impagos cuando cruzan la frontera.

La única forma sería a través de un convenio con la Administración Federal de Ingresos Públicos, de manera que el personal de Aduanas acceda al registro de multas de Bariloche y pueda exigirle el pago a los conductores cuando realizan sus trámites de salida del país.

El secretario de Hacienda, Diego Quintana, aseguró que ese convenio ya está encaminado desde lo técnico, es decir en la metodología para acceder a la red y la emisión de la boleta electrónica de pago en los puestos fronterizos. Solo falta, dijo, cerrar el aspecto “político institucional”, que depende de varios actores, entre ellos “los gremios” que agrupan al personal aduanero.

Hasta hace algunos años el municipio solo tenía la posibilidad de exigir el cobro de multas de tránsito a los infractores radicados en la ciudad. Luego, a través de un convenio con el ministerio de Justicia y Registro de la Propiedad Automotor, comenzó a perseguir el cobro de infracciones a vehículos radicados en cualquier punto del país.

La pretensión es hacerlo también con los extranjeros (excluyentemente chilenos), que hasta hoy pueden dejar la ciudad sin abonar sus multas, salvo que sufran el secuestro del auto.

El municpio comenzaría a registrar ingresos que hoy se pierden, pero Quintana dijo que más allá del objetivo económico hay de por medio “una cuestión de equidad”, para que la sanción sea igual para todos y cumpla con su objetivo de persuasión.

También habló de un tratamiento “recíproco”, porque en Chile los conductores argentinos que cometen infracciones suelen sufrir la retención de su licencia y para recuperarla antes de salir del país deben pagar lo que deben.

Quintana también aportó un dato llamativo: en épocas de alta afluencia turística los inspectores de tránsito labran en Bariloche un promedio de 1.000 multas por día y “el 35% corresponden a rodados de Chile”.

Si bien esa proporción es mucho mayor a la cantidad de autos circulantes, Quintana dijo que se explica porque “en su mayoría son por mal estacionamiento y es común encontrar varias cometidas con el mismo auto, en forma sucesiva”.

No quieren esperar la ley

El funcionario aseguró que el impedimento para cobrar multas de tránsito a extranjeros es una falencia “en todo el país” y que existe en la Cámara de Diputados un proyecto en estudio para legislar sobre el tema. Pero los plazos son inciertos y Bariloche “se quiere adelantar”.

Afirmó que los chilenos en general están advertidos de que hoy no existe un mecanismo efectivo para cobrarles la multa antes de que se vayan y evitan pagarlas “excepto cuando se les retiene el auto”, por ejemplo en una alcoholemia positiva o en una falta por estacionamiento con obstrucción.

Quintana no cuantificó el dinero que percibiría el municipio si lograr establecer ese mecanismo de cobro vía Afip. “Quizá no es tanto en volumen, porque las infracciones más recurrentes son por no pagar el estacionamiento y tienen multa de 2.000 a 4.000 pesos”, explicó.

Señaló que el convenio que ya existe con el ministerio de Justicia y el Registro de la Propiedad Automotor “funciona muy bien” y permite cobrar multas que antes también resultaban inaccesibles para el municipio, cuando los conductores tienen domicilio en otros puntos del país. Dijo que en esos casos se les notifica la intimación de pago y si no lo hacen les surge la deuda al momento de realizar una transferencia del vehículo.