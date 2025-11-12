«Botón Descuento Neuquino»: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y ahorrar en tasas municipales

La Municipalidad de Neuquén, a través de su Ejecutivo, presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza tarifaria para el año 2026. La propuesta contempla la eliminación de dos tasas municipales destinadas al sector comercial e industrial, y mantiene abierta la inscripción al «Botón de Descuento Neuquino», un beneficio que ofrece reducciones de hasta el 100% en los impuestos retributivos para el próximo año.

Los interesados tienen plazo para adherirse hasta el 15 de diciembre. Según detalló la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, el «Botón Descuento Neuquino» se aplica a la tasa de servicios a la propiedad e inmueble.

Los porcentajes de eximición alcanzan el 100% para jubilados, entidades sin fines de lucro y personas con discapacidad. Las familias neuquinas pueden obtener un 50% de descuento, el comercio local un 40% y las empresas un 30%. La adhesión se realiza a través de la página web oficial del municipio, en la sección Muni Express, completando una serie de pasos sencillos.

Menos tasas para el sector productivo en Neuquén: los detalles

Las tasas que se eliminarán para el próximo año son las de Residuos Urbanos Voluminosos y Contribución Plan Forestal Habitacional. Esta medida, explicaron desde el Ejecutivo, reducirá la carga municipal entre un 30% y un 40% para los grandes contribuyentes y alrededor de un 10% para los comercios de menor tamaño. Se estima que esta quita implicará que unos 25 mil millones de pesos regresen a la actividad económica local.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, destacó que la decisión del intendente Mariano Gaido es seguir acompañando al «pulmón económico de la ciudad» y fortalecer al sector comercial e industrial. Estas tasas habían sido implementadas en 2023 para financiar obras, forestación y planes habitacionales, y su supresión busca ahora estimular la inversión y el desarrollo económico.

Este proyecto de ordenanza tarifaria 2026 se complementa con el proyecto de Presupuesto ya presentado a fines de octubre, conforme a la Carta Orgánica Municipal. Ambas herramientas, según informaron las autoridades, buscan garantizar la sustentabilidad financiera del municipio, acompañar el crecimiento de la ciudad y fortalecer la economía local mediante políticas tributarias que promuevan el desarrollo productivo.