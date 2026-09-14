«Catriel estratégico» fortalece el vínculo con el sector privado para impulsar el desarrollo del Parque Industrial

El pasado 9 de septiembre se realizó en el Hotel La Posada de Catriel la segunda Jornada de Networking del Parque Industrial de Catriel (PIC), un nuevo espacio de encuentro entre el Municipio y representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer los vínculos generados en la primera jornada y avanzar en una agenda común para el desarrollo productivo de la ciudad.

La actividad fue presidida por la intendenta, la Lic. Daniela Salzotto, junto al secretario de Planificación y Desarrollo, Milton Molina, y contó con el acompañamiento del equipo de gabinete municipal. En esta oportunidad participaron representantes de empresas y sectores productivos vinculados a tecnología, servicios generales, comercio, actividad petrolera, transporte, construcción, insumos y servicios industriales.

Durante el encuentro, Salzotto destacó la importancia de generar espacios de diálogo permanente con el sector privado y señaló que “el desarrollo de Catriel es posible cuando el sector público y el privado trabajan en equipo, con diálogo, articulación y objetivos comunes”. En este sentido, reafirmó la decisión del municipio de mantener abiertas las instancias de diálogo con empresarios y emprendedores, acompañando las gestiones necesarias para facilitar la radicación de nuevos proyectos y generar condiciones que permitan transformar las oportunidades en inversión, actividad económica y empleo local.



Estuvieron presentes Fabián Rojas, de Flynet; Federico Martín, de Xplocionar; Gisela Castañón, de la Cámara de Comercio; Paola Salinas, de OleosurSA; Leandro Barroso, de Santiago Herrería; Fabio Biolante, de Nueva Visión; Andrés Gilio, de AESA; Cristian Pareja, de PGC; Leonardo Gamboa, de Mecanosur; Alejandro Gigena, de Renacer; José Muzzi e Isabel Mercado, de Induslab; Ivana Hernández, de CASEPE; Carlos López, de Cooperativa Cotecal; y Lucas Pino, de Patagonia Home.

Durante la jornada se presentaron los avances del PIC y las condiciones disponibles para la radicación de empresas. El Parque cuenta con 145 hectáreas, 111 parcelas disponibles y conectividad directa con la Ruta Nacional 151, además de un marco normativo que contempla herramientas de promoción para nuevas inversiones.

La propuesta también permitió profundizar sobre las posibilidades de radicación, las modalidades de adjudicación y las condiciones de infraestructura del predio. Actualmente, el PIC cuenta con red eléctrica intramuros y alumbrado público habilitados para las primeras 57 parcelas, mientras que para 2026 se planificaron nuevas obras de infraestructura, entre ellas perforaciones de agua industrial, fibra óptica y dársenas de acceso.

“Catriel Estratégico” se consolida así como una mirada de gestión que busca vincular al Estado con quienes producen, invierten y generan empleo. Esta segunda jornada representa un nuevo paso para transformar al Parque Industrial en una herramienta concreta de crecimiento y para posicionar a Catriel como un punto estratégico para el desarrollo productivo de la región.