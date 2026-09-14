Intentó robar una motosierra en Cinco Saltos, fue descubierto por vecinas y terminó imputado por la Justicia

El acusado fue aprehendido a una cuadra de la vivienda luego de que las vecinas alertaran a la Policía. Este lunes le formularon cargos.

Un hombre fue imputado en Cinco Saltos por ingresar por la fuerza a una vivienda del barrio Marleta e intentar llevarse una motosierra. El hecho fue advertido por vecinas, que lograron impedir que sacara el equipo del domicilio. Minutos después, el acusado regresó, arrojó una piedra contra una casa y amenazó a una de ellas.

El fiscal adjunto Bruno Lomazzi, de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, formuló cargos por robo simple en grado de tentativa, violación de domicilio y amenazas simples, en concurso real.

Rompió una puerta y tomó una motosierra

Según la acusación, el episodio ocurrió el 10 de septiembre alrededor de las 23:50, en una vivienda de la calle Pública N° 1. El imputado habría pateado la puerta de entrada hasta forzarla, ingresó al inmueble y tomó una motosierra que estaba en el comedor.

Cuando intentaba salir con el equipo, fue interceptado por vecinas del barrio y terminó descartándolo para escapar.

Minutos después, de acuerdo con la Fiscalía, regresó al lugar. En esa oportunidad arrojó una piedra contra la vivienda de una de las mujeres y la amenazó.

La situación fue comunicada a la Policía y efectivos de la comisaría Séptima lograron aprehenderlo a una cuadra del domicilio.

La Justicia impuso restricciones

Entre las pruebas reunidas figuran la denuncia penal, informes policiales y pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística.

La defensa oficial, a cargo de Horacio Briges Doyhenard, no cuestionó la formulación de cargos y consideró que cumplía con las formalidades legales.

La jueza de Garantías Rita Lucía tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria.

Además, a pedido de la Fiscalía y con acuerdo de la defensa, dispuso que el imputado no pueda acercarse a menos de 200 metros de las víctimas ni de sus domicilios. También tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto con ellas y deberá presentarse semanalmente en la comisaría más cercana a su domicilio.