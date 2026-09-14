El look total white de Juana Viale en Almorzando: top halter, pantalón sastrero y bailarinas negras

En la más reciente emisión de su programa dominical Almorzando con Juana, la actriz y conductora Juana Viale volvió a definir agenda estilística al optar por un atuendo monocromático en blanco absoluto.

Distanciada en esta ocasión de los vestidos largos de gala o las estampas florales, Juana Viale estructuró un conjunto de dos piezas que priorizó la prolijidad de la moldería, los cortes limpios y una sofisticación despojada, demostrando que la contundencia visual puede alcanzarse a través de la armonía y la economía de recursos ornamentales.

Top halter y pantalón recto: la arquitectura del conjunto total white de Juana Viale

La pieza superior del estilismo de Juana Viale consistió en un top halter confeccionado en tejido blanco inmaculado, cuyo diseño se caracterizó por anudarse detrás del cuello y desplegar una amplia solapa superpuesta en la parte frontal.

El look total white de Juana Viale en Almorzando con Juana.-

Este recurso aportó textura, fluidez y un sutil aire boho chic que acompañó la cadencia de la prenda hasta la línea de la cadera.

El look total white de Juana Viale en Almorzando con Juana.-

Para la parte inferior, la conductora coordinó un pantalón sastrero de tiro alto y pernera recta con caída estructurada, cuyo ruedo cortado milimétricamente por encima de los tobillos aportó ligereza a la silueta monocromática del total white, permitiendo exhibir con claridad la elección del calzado.

El contraste bicolor de las bailarinas negras en el estilismo de Juana Viale

El quiebre armónico frente a la neutralidad del blanco llegó a través de los complementos. Para romper el bloque monocromático, Juana Viale incorporó un calzado clásico de inspiración parisina: unas bailarinas de punta afilada en color negro, con correas de sujeción al tobillo.

La presencia del negro en los pies generó un balance gráfico, que otorgó carácter formal al conjunto sin resignar la comodidad que caracteriza a la presentadora.

La propuesta se completó con un enfoque estético sobrio: peinado recogido pulido, maquillaje con acabado natural en tonos neutros y ausencia de accesorios invasivos, garantizando que el diseño arquitectónico de las prendas conservara el foco principal de la emisión.