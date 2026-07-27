Incendio de un camión en la Ruta 237 camino a Villa La Angostura: la rápida maniobra del chofer evitó una tragedia

Un camión de transporte de cargas sufrió un voraz incendio este domingo mientras circulaba por la Ruta Nacional 237, en el tramo que conduce hacia Villa La Angostura. El siniestro provocó la destrucción total de la mercadería que trasladaba y obligó a interrumpir el tránsito durante varias horas.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1598,5. En pleno trayecto, el chofer advirtió que las llamas se habían iniciado en la parte trasera del semirremolque y actuó con extrema rapidez: logró desacoplar la unidad de carga a tiempo, evitando que el fuego alcanzara el tractor del vehículo.

Ante el rápido accionar del chofer, la cabina solo registró daños menores. Sin embargo, las llamas avanzaron en cuestión de minutos sobre el resto del acoplado, consumiendo la totalidad de la carga y generando pérdidas materiales absolutas, indicaron medios locales.

Operativo conjunto de bomberos: así fue el operativo para contener el fuego

La magnitud del incendio requirió el despliegue de dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Traful y de Dina Huapi, quienes trabajaron en conjunto para sofocar el fuego y realizar las tareas de enfriamiento. La prioridad de los equipos fue evitar que las chispas y el calor se propagaran hacia la vegetación lindante a la banquina.

Durante el operativo, las autoridades interrumpieron momentáneamente la circulación de vehículos sobre la Ruta 237 para garantizar la seguridad de las dotaciones y de los automovilistas. Una vez sofocado el incendio y despejada la calzada, se restableció el tránsito en la traza.

Personal especializado comenzó con los peritajes correspondientes sobre la estructura del acoplado. Por el momento, las causas que desencadenaron el inicio del fuego no fueron establecidas y continúan bajo investigación.