Acuerdo Río Negro-Oldelval: así se utilizarán los fondos en las rutas 22 y 151

La Provincia destinará los 4,6 millones de dólares del Aporte al Desarrollo Territorial incorporado en el acuerdo con la empresa Oldelval para realizar reparaciones en cuatro «puntos críticos» de las rutas 22 y 151, con una inversión total de casi 7 millones de dólares.

El acuerdo le reportará a la provincia 4,6 millones de dólares (7.061 millones de pesos a la cotización actual) mientras que las reparaciones demandarán una inversión de 6,98 millones de dólares (unos 10.720 millones de pesos). La diferencia (3.000 millones de pesos) será aportada por el gobierno provincial.

Los detalles fueron informados por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, durante el plenario de comisiones de la Legislatura, donde puntualizó que se definieron a partir del acuerdo de la Provincia con Vialidad Nacional de traspaso de las rutas 22 y 151 y son consideradas «una etapa prioritaria».

Dijo Echarren que son «sectores donde entendemos que existe la mayor peligrosidad» porque «tienen que ver con el estado de deterioro del pavimento» y «planteamos una intervención inmediata que vamos a hacer con estos recursos con Oldelval», en tanto que recordó que «una segunda etapa se hará con los fondos que se tramitan ante el Banco Fonplata y una tercera que tiene que ver con el desarrollo de todo el proyecto vial integral de todo el Alto Valle».

Enfatizó que son «cuatro puntos que fundamentales», son «los de mayor peligrosidad», todas «con plazos de ejecución de 120 días» porque «son tareas menores» y «es un plazo razonable».

1. En la ruta 22, en la zona de Río Colorado

«La primera intervención será trabajar a la salida Río Colorado» explicó Echarren, «desde el puente sobre el río Colorado hasta las vías» que «tiene un deterioro total y absoluto».

Contó que en esa zona «la mayoría de los vehículos pequeños transitan por la banquina porque no pueden hacerlo por el pavimento».

Se realizarán trabajos de fresado, ejecución de carpeta asfáltica, bacheo superficial, construcción de terraplenes y banquinas», con una inversión de «1.660 millones de pesos».

2. En la ruta 22, entre Chimpay y Chelforó

«El estado de la 22 tiene una gran deformación» que corresponde «a la falta de control de carga». «Hubo varios accidentes y entendemos que es un trabajo que hay que hacerlo a la brevedad para evitar más accidentes».

Están previstos trabajos de fresado, «bacheo superficial y profundos» para poner en condiciones el sector, «con una inversión de 3.360 millones de pesos».

3. En el acceso a Roca y Puente 83

«La rotonda está en un estado de deterioro que avanza cada vez más» dijo Echarren y agregó: «Entendemos que Vialidad Nacional no la va intervenir en el corto plazo, porque nos dicen que el material que compraron va a ir a la ruta 151» y «excede los trabajos que están haciendo, que son bacheos sencillos».

Marcó que «en la rotonda hay que hacer una recomposición de toda la calzada» y aclaró que «dentro de la misma intervención está la zona de Puente 83, que está plantada como una obra más grande, pero por lo menos repavimentar alrededor de 400 metros de cada lado» de las colectoras que es el sector que «mayores complicaciones está generando».

La inversión prevista es de 2.400 millones de pesos.

4. En la ruta 151, en el límite con La Pampa

El ministro recordó que en ruta 151 «gran parte tiene un contrato abierto con la empresa Luciano» pero la propuesta rionegrina es intervenir «desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa» porque «es el sector con mayor deterioro de la ruta».

Allí contó que están previstos trabajos de fresado, distribución de carpeta asfáltica, bacheo superficiales, terraplenes y banquinas «porque uno de los mayores problemas es el descalce de las banquinas que ha provocado varios accidentes», con una inversión de 3.300 millones de pesos.

Echarren aclaró que los dos primeros sectores corresponden a los que la provincia considera «traza liberada» e incluidas en el acuerdo firmado entre la Provincia y Nación y el resto no, pero «son sectores que requieren una intervención inmediata y rápida» y «necesitamos sentarnos con Vialidad Nacional y las empresas constructoras que tienen ese tramo y hacer un acuerdo».

También precisó que «los sistemas de contratación van a ser licitaciones por unidad de medida» en el marco de la ley de emergencia vial aprobada recientemente por eso «se van a pedir presupuestos en forma rápida».