Tras el incendio que destruyó el histórico Centro Comunitario del Don Bosco, Cipolletti inaugura su nuevo edificio

El próximo sábado 3 de octubre a las 14.30 se inaugurará el nuevo edificio del Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Don Bosco, en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Cipolletti. El acto se realizará en Perú y Primeros Pobladores, donde funcionaba la construcción que fue destruida por un incendio en septiembre de 2023.

La obra fue ejecutada por el Gobierno de Río Negro junto con la Municipalidad de Cipolletti, a través del programa “Junto al Municipio Construyendo Provincia”. La empresa Quatro SRL estuvo a cargo de los trabajos, que demandaron una inversión de $600 millones.

El edificio fue pensado como un lugar de encuentro para los vecinos y permitirá desarrollar actividades culturales, deportivas, capacitaciones y propuestas para emprendedores. Además, contará con una cocina comunitaria destinada a la elaboración de productos y a la posibilidad de que los emprendedores puedan avanzar en la certificación de sus producciones.

Qué tendrá el edificio y cómo será la segunda etapa

La primera etapa contempla 280 metros cuadrados y está destinada principalmente a un salón multipropósito. El sector incluye baños, depósitos y una cocina que podrá utilizarse tanto para el funcionamiento cotidiano del edificio como para la elaboración de alimentos destinados a la venta.

También se intervino el entorno inmediato para adecuarlo a la nueva construcción. Se realizaron veredas, iluminación exterior, parquización con césped en pan y un sistema de riego automático.

Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que la ubicación del CPC permitirá que su funcionamiento tenga impacto no solo en Don Bosco, sino también en los barrios cercanos. La intención del Municipio es ampliar progresivamente las propuestas para incorporar más actividades sociales, culturales y deportivas.

El proyecto contempla además una segunda etapa de 150 metros cuadrados, que será ejecutada a futuro. Allí están previstas oficinas para el personal, un aula de capacitación, un depósito, un acceso privado para carga y descarga y distintos espacios de servicio, entre ellos baños, office y sala de máquinas.

El incendio que destruyó el histórico edificio

El 20 de septiembre de 2023, poco después de las 14, un incendio destruyó por completo las instalaciones del antiguo Centro Comunitario del Don Bosco.

El complejo estaba ubicado frente a la plaza del barrio y a pocos metros de la Comisaría 24. Según se informó en aquel momento, un cortocircuito habría iniciado el fuego, que se propagó rápidamente debido a la alta inflamabilidad de los materiales de la construcción.

Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas, pero no pudieron evitar la destrucción total del edificio.

Días después del incendio, el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler asumieron el compromiso de reconstruir el lugar para recuperar su función como punto de encuentro de los vecinos.