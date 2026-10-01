Coparticipación: las provincias recibieron más plata en septiembre, cuánto fue la proporción para Neuquén y Río Negro

Las transferencias automáticas a provincias durante septiembre crecieron 4,2% real. En relación con agosto exhibieron un alza del 1,3%, según un informe de Politikon Chaco sobre los envíos por coparticipación.

Cuánto fue el porcentaje que recibió cada provincia. Dónde se ubicaron Neuquén y Río Negro.

La coparticipación en septiembre: cuánto recibió cada provincia

La coparticipación tuvo un buen repunte (+4,4%) traccionada por Ganancias; leyes especiales crecieron al 9,2%, pero las compensaciones bajaron -6,1%.

Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $ 7,08 billones; al medirlas en términos reales.

Los envíos por Coparticipación alcanzaron los $ 6.457.735 millones (91% del total), exhibiendo un incremento real del 4,4% interanual, resultado apoyado en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+22,1%), mientras que el IVA volvió a marcar retrocesos (-6,0%), al igual que los fondos por impuestos Internos (1,3%) y Otros Coparticipados (-17,5%).

Gràfico: NA.

Por su parte, el conjunto de leyes y Regímenes Especiales totalizaron envíos por $ 337.968 millones (5% del total) con un desempeño positivo de +9,2%, explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+14,6%), el Régimen de Energía Eléctrica (+133,0%) y Monotributo (+29,9%) mientras que, por el contrario, se vieron descensos en Bienes Personales (-28,0%) y en el IVA de la Seguridad Social (-6,0%).

Finalmente, los recursos por Compensación de Consenso fiscal totalizaron $ 282.215 millones (4% del total) pero en este caso, exhibieron una baja del 6,1% real i.a.

En este mes, el resultado fue positivo para las 24 jurisdicciones subnacionales, aunque con brechas de desempeño. Por un lado, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego exhibieron los incrementos más importantes (en todos los casos por encima de +5,5%) y otras diecisiete provincias crecieron por encima del resultado general nacional; a su vez, otras cuatro provincias lo hicieron en un nivel inferior a este, siendo Buenos Aires la que exhibió el incremento más leve (3,1%). Según el informe, Neuquén recibió un 5,5% y Río Negro un 5%.

Con Noticias Argentinas