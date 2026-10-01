La Legislatura aplicó por primera vez exámenes toxicológicos a los diputados de Neuquén

La Legislatura de la provincia neuquina inauguró la aplicación de los narcotest en el recinto. La medida entró en vigencia desde ayer y se lleva a cabo con la Ley 3531, la cual establece una «obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de Neuquén, con el objetivo de garantizar ética, transparencia e idoneidad en la función pública».

La medida obliga a los 35 legisladores a someterse a los exámenes de carácter sorpresivo y aleatorio. Finalmente, el miércoles 12 de agosto se dio luz verde al procedimiento desde la Cámara de Diputados con 30 votos a favor y dos en contra.

El gobernador Rolando Figueroa ya había reglamentado a inicios de este año la ley pero la medida continuaba sin hacerse efectiva por falta de una normativa interna en el caso del cuerpo legislativo.

El mecanismo deberá preservar el carácter aleatorio y sorpresivo, contar con profesionales habilitados por el organismo de salud correspondiente y resguardar la confidencialidad de la información personal, médica y los diagnósticos obtenidos.

Además de alcanzar a ministros, intendentes y miembros del Poder Judicial, la normativa sigue expandiendo su debate hacia otras áreas críticas. Actualmente existen discusiones legislativas sobre cómo implementar este tipo de controles toxicológicos al personal de salud pública. Con esto, se busca el equilibrio entre garantizar una atención sanitaria segura y respetar los derechos individuales de los trabajadores.

Juan Federico Méndez (Democracia Neuquén) y Gerardo Gutiérrez (MPN), diputados por la provincia, hicieron público su cumplimiento con el test aleatorio y sorpresivo.

El operativo estará a cargo de la Secretaría de Cámara junto al Departamento de Medicina Laboral, área que notificará con antelación al laboratorio autorizado —debidamente certificado por la autoridad sanitaria— sobre la fecha y franja horaria para disponer del personal, equipos e insumos necesarios en el lugar.