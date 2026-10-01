Comenzó el juicio por el homicidio de Agustín Troncoso en Cipolletti: las partes plantearon sus teorías

El tribunal integrado por Agustina Bagniole, Florencia Caruso y Guillermo Merlo comenzó este jueves el debate oral por el crimen.

Comenzó este jueves en Cipolletti el juicio oral y público por el homicidio de Agustín Nicolás Troncoso, ocurrido el 7 de diciembre de 2025 en el barrio 2 de Agosto. El tribunal escuchará durante dos jornadas a 14 testigos, entre ellos personas que presenciaron el hecho, policías y especialistas en investigación criminalística.

En la primera audiencia, la Fiscalía, la querella y la defensa presentaron sus alegatos de apertura y expusieron hipótesis diferentes sobre lo ocurrido. El Ministerio Público Fiscal acusa a Agustín Ricardo Morales como autor de homicidio simple y anticipó que pedirá que sea declarado responsable.

Las dos versiones que se escucharán en el juicio

El fiscal Martín Pezzetta sostuvo que Morales actuó con la decisión de quitarle la vida a Troncoso mediante una herida de arma blanca. “En el juicio vamos a realizar una reconstrucción histórica para demostrar que el acusado estaba desubicado en ese lugar y preparado para matar. La víctima recibió una puñalada mortal de una persona que prácticamente no lo conocía. Vamos a solicitar que se lo declare responsable por el delito de homicidio”, afirmó.

Lucas Domigual, abogado de la querella que representa a la familia de Troncoso, sostuvo una hipótesis similar. Planteó que la agresión no fue consecuencia de una pelea fortuita, sino de una conducta deliberada del acusado al incorporar un arma al conflicto. También remarcó que la respuesta que buscarán en el debate estará basada en los testimonios y pruebas que se produzcan durante el juicio.

La defensa particular a cargo de Miguel Zeballos Díaz, en cambio, afirmó que el caso debe ser analizado como un exceso en la legítima defensa. Según su planteo, todo comenzó con una discusión dentro de un vehículo y continuó luego con una agresión física contra su asistido en la vía pública.

Cómo ocurrió el hecho según la acusación

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el episodio ocurrió el 7 de diciembre de 2025, cerca de las 23:20, en inmediaciones de calle Los Horneros, en el barrio 2 de Agosto. Troncoso estaba dentro de un vehículo estacionado, acompañado por otras dos personas, mientras ingerían bebidas alcohólicas.

En ese contexto se habría iniciado una discusión entre Troncoso y Morales. Ambos descendieron del rodado y comenzaron a agredirse físicamente.

Durante la confrontación, según la acusación, el imputado extrajo un cuchillo que llevaba entre sus prendas y lesionó a la víctima en la zona de la axila derecha. La herida afectó una zona vital y provocó su muerte en el lugar.

Después del ataque, el acusado se retiró del sitio y Troncoso quedó tendido en la vía pública sin signos vitales.

El debate continuará este viernes

La calificación legal atribuida por el Ministerio Público Fiscal es homicidio simple, en carácter de autor, y a esa acusación adhirió la querella.

El tribunal está integrado por las juezas Agustina Bagniole y Florencia Caruso y el juez Guillermo Merlo. Durante las dos jornadas previstas, los magistrados escucharán a los 14 testigos y analizarán la prueba presentada por las partes antes de emitir su decisión.

El acusado fue detenido en enero de 2026. Luego se le formularon cargos y quedó bajo prisión preventiva mientras avanzó el proceso penal.