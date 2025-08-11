Comenzó la pavimentación de la avenida de Neuquén que se llama Eslovenia

La pavimentación de la avenida Eslovenia está en marcha desde esta semana. Es una de las troncales que está incluída en el grupo de las 25 avenidas que el intendente Mariano Gaido promociona para conectar la «ciudad de los 15 minutos» y que en paralelo a la autovía norte, conectará la rotonda Casimiro Gómez con la avenida Los Paraísos y finalmente será de conexión con el tercer puente.

La importancia de que la Eslovenia conecte con la avenida Los Paraísos, es que se trata del acceso al Polo Tecnológico de Neuquén desde el ingreso norte de la ciudad capital. Los Paraísos nace en el barrio Melipal, alcanza su máxima altura en el cruce con la avenida Soldi (donde está el Polo) y finaliza en la autovía norte.

La pavimentación de la avenida Eslovenia y su conexión con Los Paraísos, permitirá una salida rápida de la zona Oeste de Neuquén, como Melipal y Gran Neuquén, hacia la autovía.

La avenida Los Paraísos, que nace en Pérez Novella y Huilén, no se conecta de forma directa con la autovía, sino a través de la Eslovenia, que es la colectora de la ruta ex nacional 22 que conduce el tránsito que ingresa desde el tercer puente sobre el río Neuquén con la bajada de Maida.

La avenida Eslovenia es una obra que construye la empresa Omega y que en una primera etapa involucró 1.700 metros de cordones cuneta y badenes por un trazado que fue cotizado en 1.400 millones de pesos. El proyecto con carpeta asfáltica fue presupuestado en 4.250 millones de pesos que están previstos en el presupuesto municipal.

Recorrida con anuncios y Julieta Corroza

En una recorrida de obra que se llevó a cabo hoy en el lugar, el intendente Marano Gaido dijo que la obra será vital para descomprimir el tránsito en la rotonda de Casimiro Gómez, un sector que representa un nudo vial complicado con una congestión complicada en las horas pico.

Una nueva salida de la zona Oeste hacia la autovía norte, mitigará el embotellamiento vial de las 7,30 en esa zona.

“Estamos cerca de inaugurar esta nueva avenida Los Paraísos, una obra que Nación iba a ejecutar con fondos nacionales, pero que debido a la paralización de la obra pública, la hicimos con fondos municipales gracias al superávit de nuestras cuentas”, ponderó Gaido.

La recorrida oficial contó con la presencia de la jefa de Gabinete, María Pasqualini y la ministra de Desarrollo Humano y Gobiernos Locales, Julieta Corroza, en campaña por la senaduría nacional.

El secretario de Infraestructura Urbana y Planificación, Alejandro Nicola, destacó que el tránsito vial por la Eslovenia permitirá el reordenamiento de los ingresos a la ciudad.

«Esta gran avenida será una colectora de la Autovía Norte, desde la rotonda de Casimiro Gómez y hacia Avenida Los Paraísos que vamos a inaugurar en estos días”, anunció.

Destacó que debido a que los cordones cuneta están finalizados, para el aniversario de la ciudad el 12 de septiembre «tenemos que tener todo terminado para inaugurar el acceso por República de Eslovenia y Los Paraísos. Luego quedará terminar el otro cruce -hacia el este- para ingresar por la rotonda de Casimiro y venir por la colectora, en paralelo a la autovía, de modo de subir hacia Los Paraísos«, describió.