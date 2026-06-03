Los chicos de Círculo Italiano culminaron una gran aventura internacional en Italia

La categoría 2012 de Círculo Italiano vivió un gran sueño en Italia. Luego de una larga campaña de recaudación de fondos, los chicos del Grana viajaron hacia la Isla de Ischia y disputaron el primer torneo internacional de la gira, donde fueron los únicos representantes argentinos.

La delegación tuvo su primera parada en Roma, donde conocieron el Coliseo. Luego, se trasladaron hasta la sede del certamen, ubicada a casi 300 kilómetros de la capital italiana.

La participación de Círculo en el campeonato comenzó el pasado 25 de mayo. Con un gran nivel, los chicos debutaron con dos victorias en su grupo: 1-0 a Ischia y 2-0 ante Real Forio. Tras un buen inicio, el equipo reginense cerró la primera etapa con dos nuevos triunfos contra los mismos rivales: 2-0 y goleada 7-1 para culminar la fase de grupos a puro gol.

El plantel de Círculo junto a uno sus rivales en el torneo de Isquia.

Ya en la segunda ronda, el Grana derrotó 1-0 a Mussatto de Chile y cayó por la mínima contra Barano. Tras una gran actuación y solo una derrota en 7 partidos, el equipo reginense terminó 3ero y completó el podio.

Luego, la delegación se trasladó unos 100 kilómetros hasta la ciudad de Salerno, donde fue protagonista del Torneo del Sur. En este nuevo certamen, los chicos avanzaron a semifinales, donde cayeron por penales. De igual manera, cerraron una gran experiencia con un viaje que quedará en el recuerdo de los 18 jugadores

La foto previa del equipo antes de uno de los partidos en Salerno.

Además del certamen deportivo, la delegación visitó el Museo Maradona en Nápoles y fueron recibidos por la embajada argentina en Italia.

La delegación visitó el histórico museo y cerró una gran travesía europea.

Este miércoles, los chicos llegarán al país luego de un viaje de 10 días y serán recibidos por una gran caravana en Villa Regina. Junto a los bomberos, los padres de los futbolistas de la categoría 2012 organizaron un gran recibimiento, para dar por terminada una experiencia deportiva y cultural que les quedará para el resto de sus vidas.