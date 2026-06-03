Irán atacó el aeropuerto de  Kuwait y sube la escalada con Estados Unidos: Donald Trump dijo que desea reunirse con el líder supremo

Kuwait suspendió temporalmente los vuelos comerciales este miércoles después de que drones de Irán dañaran el aeropuerto del país y mataran a una persona e hirieran a decenas de personas. Es una parte de una escalada de ataques de ida y vuelta entre Teherán y Washington que han puesto a prueba un frágil alto al fuego. En tanto, el presidente Donald Trump insiste que continúan las conversaciones para el fin de la guerra en Medio Oriente y sostuvo que quería reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei,

Otra amenaza para la tregua son las operaciones militares en Líbano, donde ataques israelíes impactaron cerca de Beirut y causaron seis muertos en el sur.

Drones de Irán golpean el aeropuerto principal de Kuwait

La reanudación de los ataques y la falta de avance en las negociaciones provocaron una nueva subida de los precios del petróleo, convulsionados por la guerra y sus afectaciones en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos. Washington y Teherán se señalaron mutuamente como responsables de estas hostilidades.

El portavoz del Ministerio kuwaití de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, dijo que “varios drones hostiles” atacaron el edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Las autoridades dijeron que una persona murió y 63 resultaron heridas, incluidos pasajeros y trabajadores. El portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah Al Sanad, dijo que algunos habían sufrido heridas graves.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Kuwait se reserva el derecho de responder a Irán y que “no aceptará ni tolerará” los ataques.

Las autoridades de aviación civil de Kuwait indicaron más tarde que el aeropuerto había reabierto parcialmente, con vuelos de Kuwait Airways reanudándose desde otra terminal que no había sido alcanzada. No se operarían otros vuelos, señalaron. El aeropuerto había reabierto apenas el lunes después de cerrar al inicio de la guerra.

Donald Trump ante la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que tachó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de “loco” en una llamada telefónica el lunes, diciendo que estaba “un poco perturbado” de que la lucha de Israel contra Hezbollah en Líbano estuviera frenando las conversaciones de paz con Irán.

Pero incluso mientras el presidente estadounidense reconocía las tensiones, insistió en que su relación con Netanyahu era sólida y que conectaban, en parte, porque ambos son líderes “en tiempos de guerra”, dijo a The New York Post.

Al msmo medio dijo que está dispuesto a encontrarse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. “Me gustaría reunirme. Nos estamos llevando bastante bien. Probablemente me reúna con él en algún momento», declaró.

Con AFP y AP