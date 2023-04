Renunció el concejal del MPN Jorge Rey, uno de los postulantes a la Defensoría del Pueblo

El concejal del MPN, Jorge Rey, renunció hoy a su banca en el Concejo Deliberante. Es uno de los 4 postulantes a la Defensoría del Pueblo. La comisión de Legislación programó entrevistas con los aspirantes a la Defensoría para el 8 de mayo próximo.

Los concejales supieron ayer, en la reunión de comisión parlamentaria, sobre la dimisión del edil. «Como es de público conocimiento, estoy postulado para la Defensoría del Pueblo, no es una especulación, una manera ética de expresar que no voy a estar detrás de un cargo por el cargo mismo» es la renuncia a la banca, dijo Rey,

Indicó que con la renuncia buscaba explicitar que no estaba especulando respecto a si será electo o no como defensor, para dejar la banca. Rey terminaba el 10 de diciembre su mandato, en tanto no fue en ninguna lista electiva municipal ni provincial en las últimas elecciones del 16 de abril.

«Cuando uno pone las energías en el proyecto nuevo y desafío nuevo, tiene que tener la lealtad y la ética de decir, quiero ser y no especular con quedarme en la banca si no soy electo». Sostuvo.

La concejala de Avanzar – Descamisados, Ana Servidio, advirtió al cuerpo que el 8 de mayo se decidió la entrevista con los cuatro postulantes para el Defensor del Pueblo, y que para entonces, Rey seguirá en su condición de concejal.

«Estamos en una situación complicada en la comisión, porque el Defensor del Pueblo debe ser imparcial y tener plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad» dijo Servidio quien advirtió que «la imparcialidad de este rol, no estaría siendo respetada con la postulación. Lo dije en la comisión», agregó.

Está previsto además, que sesione en la convocatoria del 11 de mayo próximo. La persona que correspondería convocar de la lista del MPN, sería Diego Landeiro, aunque se aclaró que «aún no está concluido el trámite legislativo», ya que resta ser convocada la persona que le sucedería en la banca.

La renuncia fue aceptada por unanimidad en la sesión de este jueves. Los 4 postulantes fueron citados para la entrevista personal (los antecedentes ya fueron entregados al Concejo en febrero) el 8 de mayo. Se prevé para el 15 de mayo tener una terna con puntaje e ingresar la discusión al pleno de concejales en las sesiones de Junio, ya que el mandato del actual defensor Ricardo Riva, vence los primeros días de julio

Son 4 personas las postuladas, todas hombres: Ricardo Riva, actual defensor; Jorge Rey, el concejal del MPN que renunció hoy, Martín Gervasio Conde (funcionario municipal) y Pablo Daniel San Martín.