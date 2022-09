Conflicto por contratados en Bariloche: «La medida del Soyem es extorsiva»

La vicejefa de Gabinete Marcela González Abdala consideró como “extorsiva” la retención de servicios en la Dirección de Tránsito y Transporte por parte del Soyem debido a la decisión del municipio de dar de baja 21 contratos a inspectores iniciales.

Las contrataciones, puntualizó, se llevaron adelante por “la necesidad puntual del municipio de cubrir determinados servicios que no podían suplirse con los empleados municipales” y aclaró que se realizaron por un tiempo determinado.

“Cuando estas personas ingresan firman un contrato con fecha de inicio y finalización. En principio, empezó para organizar el tránsito en los alrededores de las playas con la temporada. No son inspectores. Los llamamos preventores y serían inspectores iniciales, a modo de auxiliares”, puntualizó González Abdala.

Tras el reclamo del Soyem para que el municipio renueve esos contratos, aclaró que “en este momento, ya no se necesita cubrir ese servicio. Se hizo cuando surgió la necesidad. Es un procedimiento normal que se hace por tiempo determinado. Luego esos contratos se vencen. Lo cierto es que cuando la persona ingresa, sabe de esto porque firma un contrato”.

La funcionaria insistió en la necesidad de administrar “de manera responsable los fondos del municipio”.

Respecto a la ausencia del Ejecutivo a las dos audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo, consideró que “no hay margen de negociación. Presentamos un escrito manifestando nuestra postura y desestimando la vía conciliatoria porque no hay un tema para conciliar”.

También se mostró sorprendida por la decisión del Soyem de mantener la medida de fuerza por tiempo indeterminado. “Nos llama la atención: no sabemos si están mal asesorados porque esto está previsto en el Estatuto de los Empleados -que determina quiénes son los empleados y excluye a los contratos por tiempo determinado-. Es muy extremo”, señaló.

Y continuó: “No es que no se llega a un acuerdo o no hay una respuesta del empleador. No hay incumplimiento y la respuesta está. El gremio está llevando a los trabajadores de planta a realizar un reclamo que no tiene fundamento legal”.