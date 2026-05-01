Expulsarán al líder ruso de una red que hacía campaña contra el Gobierno: «Venía a desestabilizar»

El Gobierno nacional informó este viernes la detención de Dmitrii Novikov, un ciudadano ruso acusado de operar en Argentina en campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que el hombre “venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones”.

Según difundió el Ministerio de Seguridad en un video, Novikov había ingresado al país como turista y fue detenido en Lanús, provincia de Buenos Aires. La funcionaria afirmó que integraba “una red internacional de ciberinfluencia” vinculada a operaciones digitales de origen ruso.

El Gobierno vinculó al ruso con campañas de desinformación política

“Este es Dimitri Novikov, ciudadano ruso. Ingresó al país como turista, pero no vino a turistear”, expresó Monteoliva al presentar el operativo. También señaló que el acusado “operaba en la Argentina como parte de una red internacional de ciberinfluencia”.

La ministra sostuvo que esa estructura estaba “dedicada a campañas de desinformación política y manipulación en redes para influir en la opinión pública”. En ese contexto, agregó: “Esto es amenazar al orden democrático. Por eso actuamos”.

Alejandra Monteoliva. (Foto: gentileza)

Monteoliva indicó que el Gobierno decidió “cancelar su residencia, ordenar su expulsión y prohibirle el reingreso al país”. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal junto con la Dirección Nacional de Migraciones y la SIDE.

La funcionaria detalló que Novikov permanece retenido mientras avanzan los trámites para concretar la expulsión. “En Argentina hay reglas claras. El que viene a atentar contra la vida, la libertad y el orden recuperado se va”, afirmó.

Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre la investigación judicial ni sobre la presunta red internacional mencionada por el Gobierno.