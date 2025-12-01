Dejó de faenar el Matadero Municipal de Neuquén

El viernes fue el último día de faena del Matadero Municipal de Neuquén, según lo confirmó el administrador del establecimiento a Diario RIO NEGRO, Juan Vargas. El lugar es el único que está habilitado para la certificación de la producción porcina de pequeños productores, que llega a las góndolas.



Hasta el viernes, se faenaba allí el producido de cerdo de criadores de Centenario, Plottier, Senillosa y de la Colonia rural Nueva Esperanza, de Neuquén capital. Por un acuerdo que se firmó tras la licitación desierta de la concesión municipal, el matadero tenía una administración compartida entre los anteriores administradores (Vargas) con el acompañamiento en insumos, certificación bromatológica y veterinaria del municipio de Neuquén, Plottier y Senillosa.



“No funcionó, se conoce desde hace tres meses de que el matadero debía cerrar porque no hay aportes para mantenerlo y tampoco obligan a los otros productores que hoy están haciendo la tarea en su casa, a que traigan sus animales” al lugar, dijo uno de los productores.



El Matadero es municipal, está ubicado en las inmediaciones de la autovía norte, en la zona de ingreso de Colonia Nueva Esperanza y depende de la subsecretaría de Comercio del municipio de Neuquén. Según se indicó, la recaudación por la tasa de faena alcanza para el pago de los faenadores en el lugar.

El control bromatológico y de veterinaria corresponde a la comuna capitalina, mientras que en el convenio original estaba prevista una asesoría del Centro Pyme.

El jueves se rompió el equipo de frío de las cámaras frigoríficas, lo que precipitó el cierre de las puertas por falta de presupuesto para los arreglos, se indicó. Uno de los problemas que se citó fue la certificación que estaría entregando en zoonosis para la faena de cerdos, con despacho de consumo familiar.