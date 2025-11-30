Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén | FMK detalló su plan para «disfrutar» del festival: asado, amigos y música

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya se palpita en Neuquén. El fin de semana fue el lanzamiento oficial en Buenos Aires y Diario RÍO NEGRO dialogó con FMK, uno de los artistas confirmados, que reveló cuál será su plan para disfrutar del festival más convocante de la Patagonia: asado, amigos, música y más. Mirá.

En una charla exclusiva con Diario RÍO NEGRO, FMK contó que tiene ganas de venir a Neuquén y «estar dos o tres días antes con la banda, comer unos asaditos, disfrutar del festival y ya estar preparado, empapado de Neuquén» para su show.

Además, aseguró que la Patagonia es un lugar que lo inspiró durante la creación de su último álbum. Entre risas confirmó que existe la posibilidad de «presentar algo nuevo con alguien» durante la Fiesta de la Confluencia 2026.

Y adelantó que, si bien aún no está definido qué día tocará, si compartirá escenario con Angela Torres, Roze y Luck Ra.

El festival se llevará a cabo el 5,6,7 y 8 de febrero en la Isla 132. Además de la música, también habrá atracciones para todas las edades, sorteos, foodtrucks y mucho más en la costa del río Limay.

El municipio de Neuquén presentó la Fiesta de la Confluencia 2026 este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, revelaron los 17 artistas que tocarán en Neuquén en la nueva edición del festival más convocante de la Patagonia.

