Denuncian grave “desinversión” en el sistema eléctrico de Bariloche

Los consejeros titulares y suplentes de la CEB que representan a la lista Roja aseguraron que la infraestructura eléctrica en esta ciudad atraviesa una fase crítica debido a la falta de inversión, y cuestionaron a la gestión actual (de la que son opositores) por haber abandonado “los objetivos de expansión y desarrollo” de la empresa.

El deterioro se demostraría por “las subestaciones que están al límite, los postes sin recambio y el cableado desgastado” según señalaron los consejeros rojos en una nota dirigida días atrás al presidente de la CEB, Carlos Aristegui.

Agregaron a ese diagnóstico otras señales alarmantes como “la falta de un plan trimestral de mantenimiento durante el año y la falta de un plan de poda y apeo anual”, como los que solía instrumentar la cooperativa para evitar cortes por caída de árboles y ramas.

El vocal por la lista Roja Alejandro Pozas dijo que los recambios y el mantenimiento “ya no se hacen con el cronograma de antes” y el sistema eléctrico está “en situación muy sensible”. Reconoció que si este invierno no hubo cortes importantes del servicio fue porque no se produjeron las nevadas pesadas de otros años, pero sí muchos existen cortes breves en casi todos los barrios “y también caídas de tensión”, que los usuarios denuncian con frecuencia.

Pozas dijo que ese déficit de tensión “antes se producían en las zonas de tomas” donde hay muchos usuarios “colgados”, pero ahora es “por todas partes”, lo cual sería evidencia del mal estado del sistema. Los consejeros evaluaron en términos técnicos que la CEB tiene hoy “una red altamente expuesta”.

Este medio consultó a Aristegui sobre el tema. Dijo que trataron el planteo en una reunión del Consejo el último jueves y dieron parte al área de Energía para que elabore un informe. Se excusó de hablar del tema hasta contar con esos datos.

Según el diagnóstico aportado por la lista Roja, la zona Sur de Bariloche “sufre cortes de energía, reiteradas bajas de tensión” y los usuarios regulares deben convivir con amplios sectores “de vecinos colgados del sistema”. En la zona este también se suceden los cortes y las bajas de tensión, “algo que no era frecuente” y crecen los casos de vecinos colgados a la red, mientras que el oeste “no ha mejorado su situación respecto de los cortes”, que son “cada vez más extensos”. Esa es la zona de la ciudad con más vegetación y “no hay ni hubo plan de poda preventiva”.

Piden red “ideal”

La CEB tiene actualmente 56 mil usuarios y el sistema crece a razón de 300 asociados nuevos por mes. Por esa razón, desde la lista opositora exigieron tener una red “ideal” y que se retomen las inversiones con el ritmo previo a la actual crisis.

“Hoy la cooperativa no satisface las necesidades de los asociados, usuarios y beneficiarios, perdió el objetivo de expansión y desarrollo -refirieron los consejeros-. No tiene resultados eficientes, sustentables y de calidad y está alejada de la economía social”.

También señalaron que no hay una política financiera orientada a ese objetivo.

La lleva las firmas de Pozas, Martín Domíguez, Inés Cárcamo, Elsa Palomo, Gustavo Godoy y Luciano Pilquimán y pide que la conducción actual de la cooperativa brinde “un informe urgente del estado de situación” e implemente las políticas “para dirigir todos los recursos disponibles al servicio”.

Pozas señaló además que la situación económica sufre, entre otros apremios, la deuda que acumuló con la CEB su empresa controlada AVC (de tevé por cable e internet) y llega ya a los 263 millones de pesos.

“Hace tres años la deuda de AVC era de 32 millones. La energía es la prioridad y derivamos fondos a estas empresas que son deficitarias -cuestionó-. Ahora han llevado al Consejo una propuesta que consiste en cobrarle 25 millones ahora y el resto en 36 cuotas de 6 millones, pero no aclaran con qué interés. Y tampoco está comprobado que AVC pueda pagar”.

Señaló que el panorama para el servicio eléctrico es preocupante porque “aparecen tomas nuevas de terrenos a las que hay que ponerles tableros comunitarios” y además, frente a esa situación generalizada, “hay usuarios que dejan su medidor y se cuelgan a la red”.