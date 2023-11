Denuncian presiones para avanzar en la aprobación de dos proyectos de loteo en Bariloche

«No vamos a tolerar un camino que sea el apriete«. La presidenta del Concejo Municipal Natalia Almonacid anunció que el bloque de Juntos Somos Río Negro decidió retirar el proyecto para ceder en comodato un predio a la Fundación Los Maitenes debido a presiones por parte de los concejales de la oposición.

Durante la polémica sesión, también se retiró otro proyecto que avala el reparcelamiento de una manzana para la cooperativa Hijxs del Oeste. Había sido presentado por el Frente de Todos.

«Desde mi bloque no vamos a acordar con la dinámica que nos han impuesto para avanzar con estos proyectos. Por un lado, hay una propuesta que entró en el 2022 que fue trabajada con mucha concicencia por el concejal Ávila y la Fundación Los Maitenes. Por otro, el proyecto de Hijxs del Oeste», dijo Almonacid.

Ambas iniciativas contemplan la misma manzana que abarca 11 lotes en Lago Moreno, al oeste de Bariloche.

Durante la sesión, Amonacid denunció que «se condicionó el voto del proyecto Los Maitenes a cambio del voto para el proyecto Hijxs del Oeste. No se trabaja así. Así no se construyen los consensos. Nuestro proyecto vuelve a comisión, pero no nos vamos a someter a esta dinámica de trabajo de los bloques de la oposición».

La concejal del Frente de Todos Julieta Wallace desmintió presiones para aprobar los proyectos. «Muchos proyectos en este Concejo Municipal han salido de consensos y del diálogo. La idea era compatibilizar ambos proyectos que buscan dar una solución habitacional a la Cooperativa Hijxs del Oeste y a la Fundación Los Maitenes», advirtió.

«Creíamos que era posible acordar. Cuando hay voluntad política se puede«, añadió.

La cooperativa Hijxs del Oeste participó de la sesión. Foto: Chino Leiva

El concejal del PUL Gerardo Del Río cuestionó las declaraciones de Almonacid. «Es grave lo que acaba de decir: es como que la oposición extorsiona al bloque oficialista. Me gustaría saber quién la está extorsionando. Si no, entramos todos en la misma bolsa«, fustigó.

Aclaró que si bien no es autor de ninguno de los dos proyectos, entendía que ambos podían «compatibilizarse» a través de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. «Acá nadie apretó a nadie. Se trata de conseguir acuerdos. Si usted siente que alguien la apretó, brinde el nombre. Se podría haber avanzado en ambos proyectos. De esta forma, no solucionamos la gran demanda habitacional, pero damos muestras de que los acuerdos de los interbloques pueden llegar a buen puerto«, advirtió.