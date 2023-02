Descartan el ingreso de Uber en Bariloche y exigen 70 nuevas licencias de taxis

Con un cartel en el que se leía “Blanqueo ya”, un grupo de taxistas de Bariloche se movilizó en el Centro Cívico esta mañana para reclamar por la entrega de más licencias de taxis y la regularización de los choferes que no trabajan en blanco. Lo hicieron en las escalinatas del Municipio.

Actualmente hay 234 licencias de taxis en Bariloche. “La población de la ciudad aumentó un 70%; de modo que faltarían 70 licencias más”, expresó Luis Mora, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Bariloche.

En 2008, se entregaron 24 licencias por sorteo y según recordaron los taxistas, en ese momento Bariloche tenía 100 mil habitantes. En 2017, se hizo una entrega extraordinaria de otras 24 licencias, por antigüedad.

“Según la ordenanza municipal, cada cinco años se debe regularizar el tema de las licencias. Después del 2008, deberían haberse entregado en 2013. No pasó. Se saltó al 2017 y ahora, pasaron 6 años más sin entregas”, indicó Mora.

«Necesitamos más licencias. Ya no hay baja temporada en Bariloche», dijeron en la movilización. Foto: Chino Leiva

Días atrás, el diputado nacional Agustín Domingo publicaba en sus redes sociales: “Hay que escuchar más a los usuarios: ‘Quiero ir a laburar’; ‘Aguante Uber’«. Los taxistas explicaron que si se entregaran más licencias de taxis, no entraría en discusión la necesidad de Uber o Cabify en la ciudad.

“De todos modos -aclararon-, no pueden ingresar por una declaración del Concejo Municipal de Bariloche a diversas instituciones nacionales en 2016 para que esas empresas no ingresen en la zona”.

Jorge Aparicio, uno de los afiliados al gremio, recalcó que, cuando exigen más licencias, la respuesta apunta a la baja temporada y la caída de trabajo. “Sabemos que desde hace años, Bariloche ya no tiene bajas temporadas. No estaríamos pidiendo más licencias si sabemos que nos vamos a quedar sin trabajo. Además, el servicio es defectuoso porque faltan autos”, dijo Aparicio.

También exigieron el blanqueo de choferes: estimaron que de los 300 choferes, solo 30 están en blanco. “No tienen vacaciones, ni obra social ni aguinaldo. No pueden comprar nada porque se supone que no tienen trabajo. Tienen que acercarse al sindicato que los va a representar en cualquier circunstancia. De todos modos, esto es una decisión política de la Municipalidad que otorga la concesión de las licencias y después, no fiscaliza”, objetó Mora.