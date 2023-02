El Bolsón reimplantó el estacionamiento medido y ya hay polémica

El municipio de El Bolsón estrenó este jueves el régimen de estacionamiento medido y pago en el centro de la ciudad, al que presentó como una herramienta indispensable para el “ordenamiento del tránsito”.

La medida solo abarca por ahora el bulevar San Martín (la principal arteria comercial), entre las calles Paso y Balcarce. El plan sería extenderlo a futuro sobre otros sectores de mucho movimiento vehicular.

El estacionamiento cuesta 100 pesos la hora y la tarifa es progresiva. Por dos horas el automovilista debe pagar 250 pesos y por tres horas 450 pesos. El cobro está a cargo de dos cooperativas integradas por mujeres. En principio, funcionará de lunes a sábados de 8 a 20.

La novedad no cayó del todo bien entre los comerciantes. Algunos bolsonenses reconocieron que los tomó “por sorpresa” y recordaron que otros intentos anteriores en el mismo sentido fueron muy conflictivos y finalmente quedaron sin efecto.

El presidente de la Cámara de Comercio de El Bolsón, Lucas Sebrié, dijo que no lo ven como una buena decisión porque esta ciudad “no es como Bariloche u otras ciudades, donde hay estacionamientos privados como alternativa”. Reconoció que el tránsito en el área céntrica es caótico, sobre todo los días de feria.

El dirigente refirió que para los comerciantes es un problema porque ya no pueden estacionar cerca de sus locales y deben dejar los vehículos a varias cuadras. También cuestionó que al momento de estacionar en el área medida no es sencillo encontrar a una de las cobradoras para abonar por la estadía. Aseguró que el municipio no comunicó con claridad cómo funciona el sistema y propuso que al menos exista una “app” para celulares como en Bariloche.

Sebrié dijo que a su entender el estacionamiento “no está reglamentado” debidamente y desde la Cámara pidieron información al municipio para conocer ese y otros detalles.

La comunicación oficial difundida ayer solo señala que la nueva regulación “ordena y agiliza el tránsito, lo cual beneficia a las vecinas y vecinos de la ciudad y visitantes en el centro de la ciudad”.

No hay explicaciones oficiales

Los intentos de RÍO NEGRO por hablar con el intendente Bruno Pogliano o con algún otro funcionario para que expliquen los alcances del estacionamiento medido no dieron resultado. Ninguno atendió las consultas. Desde Prensa del municipio aseguraron que están todos muy atareados con la Fiesa del Lúpulo.

No hay precisiones tampoco sobre el destino que tendrá el dinero recaudado, que en principio irá a Rentas Generales del municipio, o si está prevista alguna finalidad específica como por ejemplo en San Martín de los Andes, donde hay un proyecto avanzado para imponer también el estacionamiento medido y con ese dinero reforzar los subsidios al transporte urbano.

En Bariloche se informa mes a mes los ingresos que reporta el sistema y el 70% está destinado por ordenanza a remunerar a las cooperativas.

Sebrié recordó que no es la primera vez que El Bolsón tiene estacionamiento arancelado. Recordó que hace más de diez años, cuando el intendente era Oscar Romera, ya hubo una iniciativa similar, pero generó mucho rechazo y debieron revertirla.