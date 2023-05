El Concejo apura el debate por el financiamiento del Emprotur en Bariloche

Los concejales acordaron tratar en la próxima sesión del Concejo el proyecto de ordenanza para eliminar el componente b de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (Tish) que financia el Emprotur. Se definió además unificar las comisiones de Gobierno y Legales y Economía para darle mayor celeridad a la iniciativa que requiere de ocho votos.

En la sesión de esta mañana los concejales del oficialismo pusieron algunos reparos. “Entiendo que debe darse un debate por más que el Emprotur esté en el ojo de la tormenta por la situación de Burlón (cuestionado por el uso de fondos públicos para gastos personales durante un viaje a Europa)”, advirtió la presidenta del Concejo Municipal Natalia Almonacid.

El concejal Carlos Sánchez destacó la necesidad de un “debate profundo”. “Podemos estar de acuerdo o no en el manejo de los fondos pero el Emprotur es una herramienta importante para la ciudad y esto puede cambiar mucho su funcionamiento”, señaló.

Julieta Wallace, autora del proyecto, insistió en la necesidad de darle celeridad al tratamiento para que sea aprobado en la próxima sesión. “Hoy la conducción de la institución no está funcionando de manera adecuada. Son quienes tienen facultades de disponer y administrar los recursos asignados, en gran medida, por el componente b”, dijo.

Durante la sesión, hubo fuertes críticas a las declaraciones del intendente Gustavo Gennuso en la radio de El Cordillerano. No solo defendió la gestión de Burlón sino que dijo, en tono irónico, que el Emprotur debería brindar ropa a sus representantes así como el municipio lo hace con sus empleados. Este diario intentó comunicarse con el intendente, pero desde el área de Prensa indicaron que no haría declaraciones respecto a la polémica de los gastos de Burlón en Europa.

“El intendente dijo que estamos haciendo ruido político. Es una falta de respeto. Hay cosas que se deben revisar, corregir. Hoy nos encontramos con una defensa corporativa de las cámaras y del mismo ejecutivo”, acusó el concejal Gerardo Del Río.

Wallace también se sumó al repudio por las declaraciones del intendente: “Con una mención chicanera dijo que el Emprotur les debía pagar la ropa a quienes viajen al Emprotur. Que empiece pagando ropa a los trabajadores del soyem que han venido al Concejo a reclamarlo. Si el intendente es quien debe imprimir sensatez a esta situación y no la tiene, debería tenerla el sector privado y no encubrir a un político que hace mal uso de los fondos”.

A su turno, la concejal Roxana Ferreyra manifestó que “el intendente tiene la costumbre de echar culpas cuando se encuentra acorralado y las cosas no salen como él quiere. Hoy queda en el aire la situación del secretario de Turismo. El intendente dijo que cometió una desprolijidad. No lo es: hablamos de fondos públicos. Hay un incumplimiento de sus funciones y parece que acá no ha pasado nada”.