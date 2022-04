Gennuso intimó a la empresa colectivos de Bariloche por el Día del Trabajador sin servicio

La vicejefa de Gabinete, Marcela González Abdala, intimó a la empresa Mi Bus para que presente un cronograma mínimo de trabajo para garantizar el servicio de transporte este domingo feriado por el día del trabajador. Aseguró que mañana el Ejecutivo Municipal inspeccionará el cumplimiento del diagrama propuesto.

Ayer la empresa Mi Bus anunció que no brindaría el servicio este domingo. Argumentaron que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) presentó una nota en la que informaban que los trabajadores no se presentarían a trabajar por «el feriado nacional no laborable». «Entendemos que, por la poca circulación, la no concurrencia del personal y la consecuente falta de transporte no se afectará a la empresa ni a los usuarios del servicio», indicaron en la nota.

Al tomar conocimiento del planteo, el Ejecutivo Municipal le exigió a Mi Bus un cronograma de trabajo de emergencia que ya fue presentado, según el cual 22 empleados de la firma deberían concurrir a trabajar mañana.

«La inquietud que tenemos es si los trabajadores se presentarán o no en la empresa. Es una situación similar a cuando hacen paro. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. La empresa nos presentó un cronograma y mañana se va a inspeccionar», expresó la funcionaria municipal.

¿Cómo se procedió años anteriores con el feriado del primero de mayo? González Abdala dijo que este anuncio es inédito. «Nunca pasó esto. Siempre se brindó el servicio, en forma restringida porque es un feriado con alto acatamiento. Este año, tiene la particularidad de caer un domingo pero hay trabajadores de la salud y otras áreas que deben ir a trabajar», señaló.

La empresa Las Grutas, a diferencia de Mi Bus, anunció que prestará el servicio de acuerdo al esquema normal previsto para los días domingo. Al consultarle a González Abdala sobre la razón de dos decisiones diferentes por parte de las empresas, la funcionaria reconoció no entender el por qué.

El bloque de concejales de Juntos Somos Río Negro se sumó a los cuestionamientos y solicitó revertir «la medida unilateral de interrumpir el servicio de transporte urbano de pasajeros este primero de mayo», a través de una nota firmada por Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres y Norma Taboada.

«Esa jornada, como cada año, trabajan miles de vecinos en sectores como el gastronómico, hotelero y diferentes tareas de servicio social y esencial a la comunidad. No es posible concebir medidas de este tipo sin entender su impacto en los usuarios», manifestaron los concejales del oficialismo. Y plantearon que la empresa debe «reconocer a los trabajadores el correspondiente pago extra de día feriado o no laborable».