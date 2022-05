El frío desnuda la falta de garrafas y cómo llevarla a 20.000 familias neuquinas

La distribución de garrafas es un operativo que se hace en forma periódica en los sectores que no tienen red de gas natural (Archivo)

Cuatro proyectos que buscan paliar las dificultades del acceso al gas natural en la ciudad de Neuquén por parte de unas 20.000 familias capitalinas de escasos recursos, se debaten en comisiones en el Concejo Deliberante de Neuquén.

Los proyectos son de la oposición, lo que implica un tratamiento prolongado hasta junio o julio debido a la postura del “oficialismo y sus aliados” en postergar el debate de los proyectos que no son del MPN, aseguraron tanto Cecilia Maletti (Libres del Sur) como César Parra (FIT).

Hoy se realizará la sesión ordinaria y las iniciativas no forman parte del orden del día.

Según explicó Maletti, los proyectos presentados por Libres fueron a dar a dos comisiones, lo que demorará aún más el trámite hasta que llegue a votación.

La iniciativa de la oficina de acceso al gas se debatirá en 2 comisiones. La concejal planteó la creación de una oficina específica para solucionar problemas de familias sin acceso al gas natural para que puedan hacer el trámite de obtención, ya sea con la ayuda en gestión de los fondos ante Nación (plan Procrear) para la instalación de la red, o para acceder a beneficios que le permitan paliar el costo de instalación. Según Libres, instalar el gas desde la calle hasta la casa con dos bocas mínimas -cocina y termotanque- tiene un valor de 120.000 pesos en Neuquén.

Otra iniciativa, también girada a 2 comisiones diferentes, busca generar en los barrios donde hay comedores, comisiones vecinales o instituciones comunitarias, la instalación de biodigestores para la generación de luz o electricidad a partir de la materia orgánica.

El tercer pedido es el de contar con información pública sobre las familias capitalinas que no tienen gas. “En los proyectos de discusiones profundas, los concejales del MPN y sus aliados no nos acompaña con la firma, entonces las decisiones adoptadas con votos de la oposición se van dilatando”, especificó Maletti.

Desde la izquierda, Parra coincidió en que el “MPN y sus aliados” frenan las iniciativas debido a su mayoria numérica .

“Nuestro proyecto de que el Estado Municipal ponga a disposición garrafas en comodato (préstamo de uso) porque no hay garrafas suficientes en Neuquén para la demanda existente ya tiene despacho de minoría (Frente de Todos, Libres, Frente de Izquierda FIT) pero como tiene la negativa del oficialismo hasta mediados de junio no se va a llegar a votar. Ellos lo rechazan porque dicen que no es competencia de la municipalidad, una excusa, porque es un problema de la ciudad”, sostuvo Parra.

En Neuquén las familias que no tienen acceso al gas natural sólo pueden acceder a la boca de expendio del Parque Industral, con precio bonificado. Y las personas que no tienen garrafas, aunque dispongan del bono gas, no tienen cómo llevarse el fluido. “El proyecto establece que la municipalidad ponga más bocas de provisión o que preste el parque automotor de la comuna para el reparto, porque la distribución de las garrafas es totalmente deficitaria”; destacó Parra.

El proyecto de las garrafas fue presentado por la concejal de mandato cumplido Patricia Jure en 2018 y se aprobó con los votos del MPN, pero el entonces intendente Horacio Quiroga, lo vetó.

En 2021 Parra lo volvió a presentar y la actual presidenta del cuerpo, Claudia Argumero, desempató la discusión para rechazar, dijo, la facilitación de más bocas de expendio de garrafas, las garrafas en comodato y la posibilidad de un camión garrafero que acerque al gas envasado a los sectores de escasos recursos que carecen del fluido.

“En Neuquén la gente viaja varios kilómetros a pie desde el oeste con una carretilla hasta el Parque Industrial para buscar una garrafa a precio promocional, porque es la única manera de obtenerla”, recordó Cecilia Maletti.

Parra recordó que en el millonario presupuesto del intendente Mariano Gaido (que trepa a más de 16.000 millones) sólo el 5% se destina a la ejecución de redes de gas natural y que los nuevos loteos, no cuentan con el servicio, dijo.

“En Neuquén existe un problema de envases, que se suma al de la única boca de distribución de garrafas. Es una contradicción violenta que en la provincia que es la reserva del gas mundial con un gasoducto de exportación en carpeta, miles no accedan al servicio”, sostuvo Parra.

Recordó que tampoco hay estadísticas oficiales de las familias que están sin gas. Solo se sabe que unos 20.000 hogares reciben el bono gas para rellenar la garrafa a precio promocional.

“Queremos saber qué pasó con la planta de garrafas, lo estamos preguntando y no nos dicen, por ejemplo, CALF que tiene un 1% de las acciones en esa planta donde se pudrieron 50 mil envases, porque la planta no se construyó”, recordó Parra.