El frío no pudo con la presencia de MYA que dio un show a pleno en Cutral Co

El frío intenso de la noche del martes no pudo con la presentación del grupo MYA que ofreció un show, a las 21 en punto, tal como estaba previsto en el Parque de la Ciudad y como parte de la Estudiantina 2022. Antes, teloneó a la dupla el rapero Conti YT.

El público empezó a llegar y se acomodó en la cancha de fútbol del parque de la Ciudad, donde se montó el escenario que permitió la presencia de Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi, MYA. El espectáculo que incluyó la presencia de bailarinas y el soporte de luces, permitió a la dupla que ofreciera su repertorio.

Entre todos sus temas, el público disfrutó de «2:50»; «Yo no te pido la luna»; «Una y Mil Veces» y ofrecieron el último tema grabado «Mal de Amor» que realizaron con Manuel Turizo, y que ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones.

Si bien es un espectáculo pensado en el contexto de la Estudiantina, en general concurre el público de todas las edades y que, en este caso, combatieron el frío cantando y bailando junto a la banda.

Una vez que concluyeron el recital, destacaron que «hace bastante tiempo que no pisábamos un escenario. La idea fue repasar los éxitos. El calor que nos dio la gente pese al frío fue increíble. Estaban los chicos, los padres, y eso es lo que tienen nuestros shows, que puede venir gente de todas las edades».

Antes de retirarse, mencionaron el anhelo de regresar: «ojalá podamos volver pronto por todo el amor que nos dio la gente de Cutral Co».

En la previa, y como telonero, subió al escenario el rapero Conti YT. De su primera visita a Cutral Co, afirmó: «la verdad que me encantó la gente. Me brindaron mucho amor». Se mostró contento porque presentó este show por primera vez en vivo. «La mitad del repertorio de hoy fue del álbum que se viene», concluyó.