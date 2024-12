El municipio de Bariloche ya tiene sus primeros 300 lotes sociales, obtenidos por canje

El intendente Walter Cortés apostó desde el inicio de su gestión a generar soluciones habitacionales en forma masiva para resolver la demanda acumulada de personas sin acceso a la tierra, logró la aprobación de la “emergencia” en esa materia y casi un año después obtuvo aval del Concejo para desarrollar los primeros 304 lotes sociales.

Esas parcelas estarán ubicadas sobre la ruta de Circunvalación, ofrecidas en compensación por inversores privados que obtuvieron parámetros urbanísticos para emplazar un barrio privado sobre la ladera sur del cerro Otto, donde afectará áreas de bosques protegidos y categorizados como “de sensibilidad ambiental”, según subrayaron los concejales que se opusieron, pero quedaron en minoría.

La propuesta fue tratada y aprobada en la sesión del último jueves, y generó una áspera controversia. Hubo un par de cambios de postura a último momento volcaron la votación en favor del proyecto, que data de las épocas del exintendente Gustavo Gennuso, cuando no obtuvo apoyo suficiente, y que fue reimpulsado por su sucesor, Walter Cortés.

Uno de los que se sumó fue Facundo Villalba (Primero Río Negro), quien explicó su apoyo por la concesión de 30 lotes extra por parte del privado, para ser aplicado al futuro barrio social. En principio iban a ser 274 lotes y serán 304. Si bien la delimitación parcelaria de esa cuota extra no quedó del todo clara durante el debate.

Villalba dijo además que el inversor se comprometía a conseguir la factibilidad de servicio de agua para el loteo social (que era otra de las dudas previas) y lo garantizaba con el 20% del loteo privado, que quedará para el municipio si no cumplen. “No hay otro desarrollo que haya dado este nivel de plusvalía a la ciudad”, aseguró.

Ese argumento y el de otros concejales del oficialismo no convencieron a Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) y Roxana Ferreyra (Nos Une) quienes sostuvieron sus votos de rechazo y los defendieron con duras exposiciones, en las que no faltaron reproches al diputado nacional Agustín Domingo, señalado por Wallace como “el principal gestor político de este proyecto”.

Un fraccionamiento de gran escala

Los propietarios de las tierras al pie del Otto son Roberto Stella y Martín Sánchez Calvete, quienes se aseguraron los indicadores urbanísticos para implantar un barrio cerrado sobre 116 hectáreas. Las obras y la comercialización de las 524 parcelas habilitadas en el llamado “Fideicomiso Nuevo Bariloche”, estarán a cargo de la desarrolladora O´Keefe.

Wallace recordó que hasta ahora esas tierras “valían cero” porque solo estaban habilitadas para actividades rurales y forestales. Con el simple hecho de otorgarle parámetros, subrayó, el municipio le otorga a los dueños “un negocio de 100 millones de dólares”, mientras que los lotes que ceden “son migajas, y juegan con la desesperación de la gente”.

Dijo que no mantenía un rechazo al proyecto en su totalidad y sugirió que “bajen la densidad” y el tamaño del fraccionamiento. Pero no tuvo respuestas. Atacó al oficialismo por no aportar evaluaciones económicas para determinar el negocio en juego y si la compensación era proporcional. También criticó a los concejales de PUL y de JSRN por negarse a convocar a la subsecretaria de Recursos Forestales de la provincia, Claudia Contreras, durante el debate previo.

El argumento de Wallace es que el proyecto viola la ley de bosques nativos, además de otras normativas ambientales municipales y “la misma Carta Orgánica”. Anticipó que la ordenanza “tiene destino de judicialización”.

Costa Brutten cuestionó los cambios e idas y vueltas sobre el proyecto porque “no se puede acordar ni negociar lo que técnicamente está prohibido. Subrayó que las tierras que obtuvieron parámetros al pie del cerro Otto “son zona de vulnerabilidad, por una resolución de 2015 que no fue derogada” y también están desaconsejadas allí las construcciones por el peligro geológico, según un estudio del Segemar.

Opiniones contrapuestas

También desde la oposición, la concejal Ferreyra dijo que la necesidad habitacional de la ciudad es de 6.000 lotes y para obtener apenas 300 el municipio habilita “un negocio multimillonario en un área de vulnerabilidad ambiental”.

Entre las que apoyaron la iniciativa estuvo la concejal Samanta Echenique (Juntos por el Cambio), quien aseguró que encontró “solvente” al proyecto desde un principio, y al margen de los cambios aplicados para obtener nuevos votos. “No me da vergüenza defender la propiedad privada”, afirmó.

El presidente del Concejo y principal ladero de Cortés, Gerardo del Río, dijo que al proyecto del cerro Otto seguirán otros similares (se habla de uno sobre el cerro Carbón) porque “hay que resolver una deuda histórica que existe con los vecinos que no tienen un lugar para vivir”.

Sobre la forma en que el Ejecutivo logró los votos, del Río reivindicó “los cambios de posicionamiento y las búsquedas de consenso”.

Portazo

El desenlace a favor del emprendimiento privado de Stella y Sánchez Calvete y el canje por lotes sociales derivó en la renuncia del vicepresidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Tomás Guevara, quien difundió una carta con los motivos, en la que consideró que la urbanización aprobada en el cerro Otto parte de una “mirada equivocada”, que es incompatible con el desarrollo sustentable de Bariloche.

Guevara también apuntó contra el diputado Domingo y dedicó fuertes críticas al rumbo elegido por el intendente Cortés, quien lo convocó al principio de su gestión y con quien -dijo el renunciante- lo separan diferencias de orientación que “ya son demasiadas”.